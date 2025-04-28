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Внешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0K/WW) Бежевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0K/WW) Бежевый

8 Отзывы
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Внешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0K/WW) Бежевый - фото 1
Внешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0K/WW) Бежевый - фото 2
Внешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0K/WW) Бежевый - фото 3
Внешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0K/WW) Бежевый - фото 4
Внешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0K/WW) Бежевый - фото 5
Внешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0K/WW) Бежевый - фото 6
Внешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0K/WW) Бежевый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
  • Внешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0K/WW) Бежевый - фото 1
  • Внешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0K/WW) Бежевый - фото 2
  • Внешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0K/WW) Бежевый - фото 3
  • Внешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0K/WW) Бежевый - фото 4
  • Внешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0K/WW) Бежевый - фото 5
  • Внешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0K/WW) Бежевый - фото 6
  • Внешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0K/WW) Бежевый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 585479
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Цвет
бежевый
Комлектация
кабель USB, документация
Материал корпуса
алюминий, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х4
Вес, г.
200

Описание товара Внешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0K/WW) Бежевый

Внешний SSD Samsung T7 Shield ? надежный диск, выполненный в металлическом корпусе с защитой от влаги, от пыли, от ударов в соответствии со стандартом IP65. Рельефная поверхность корпуса снижает риск скольжения диска по гладкой поверхности. Он рассчитан на высокие нагрузки и эксплуатацию в экстремальных условиях. Обладая объемом 1000 ГБ, накопитель Samsung T7 Shield позволяет хранить большие коллекции фильмов, сериалов, музыкальные коллекции, а также все домашние фото и видеоролики. О широкой совместимости диска говорит подключение через интерфейс USB 3.2 Gen2 (3.1 Gen2) Type-C. Его можно подключать не только к компьютерам, планшетам или смартфонам при помощи соответствующего кабеля, но и к телевизорам и к игровым консолям. Модель подходит для потокового воспроизведения без задержек благодаря высоким скоростным характеристикам. Скорость чтения и записи соответствует показателям 1050 Мбайт/сек и 1000 Мбайт/сек.



Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0K/WW) Бежевый

Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный жесткий диск В активном использовании больше 2х месяцев, работает шустро: подходит для работы с фото-видео проектами и для игр Для хранения тоже гуд
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
поддерживает заявленные параметры
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск. Крохотный. Можно таскать с собой везде. В комплекте идут кабели.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Идеальный, шустрый, маленький размером-компактный
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Маленький, удобный переносной винт.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Взял сразу 2 диска. Приехали быстро. Отработали несколько крупных проектов на блэкмеджиках 6к про и новых пиксисах, все супер
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел в целости и сохранности. Скорость и объем памяти соответствуют описанию
03.03.2023
Андрей

Достоинства:
+



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Цвет
бежевый
Комлектация
кабель USB, документация
Материал корпуса
алюминий, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний SSD Samsung T7 Shield ? надежный диск, выполненный в металлическом корпусе с защитой от влаги, от пыли, от ударов в соответствии со стандартом IP65. Рельефная поверхность корпуса снижает риск скольжения диска по гладкой поверхности. Он рассчитан на высокие нагрузки и эксплуатацию в экстремальных условиях. Обладая объемом 1000 ГБ, накопитель Samsung T7 Shield позволяет хранить большие коллекции фильмов, сериалов, музыкальные коллекции, а также все домашние фото и видеоролики. О широкой совместимости диска говорит подключение через интерфейс USB 3.2 Gen2 (3.1 Gen2) Type-C. Его можно подключать не только к компьютерам, планшетам или смартфонам при помощи соответствующего кабеля, но и к телевизорам и к игровым консолям. Модель подходит для потокового воспроизведения без задержек благодаря высоким скоростным характеристикам. Скорость чтения и записи соответствует показателям 1050 Мбайт/сек и 1000 Мбайт/сек.


Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный жесткий диск В активном использовании больше 2х месяцев, работает шустро: подходит для работы с фото-видео проектами и для игр Для хранения тоже гуд
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
поддерживает заявленные параметры
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск. Крохотный. Можно таскать с собой везде. В комплекте идут кабели.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Идеальный, шустрый, маленький размером-компактный
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Маленький, удобный переносной винт.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Взял сразу 2 диска. Приехали быстро. Отработали несколько крупных проектов на блэкмеджиках 6к про и новых пиксисах, все супер
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел в целости и сохранности. Скорость и объем памяти соответствуют описанию
03.03.2023
Андрей

Достоинства:
+


Внешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0K/WW) Бежевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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