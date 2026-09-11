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Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE81-2T00-G25) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE81-2T00-G25)

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Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE81-2T00-G25) - фото 2
Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE81-2T00-G25) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
  • Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE81-2T00-G25) - фото 1
  • Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE81-2T00-G25) - фото 2
  • Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE81-2T00-G25) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 490013
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.1 Type-C
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик/силикон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х6х1
Вес, г.
180

Описание товара Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE81-2T00-G25)

Портативный твердотельный накопитель SanDisk Extreme PRO Portable SSD — это надежное устройство в прочном корпусе, созданное производителем, которому доверяют профессиональные фотографы во всем мире. Практически вдвое быстрее накопителей предыдущего поколения!.



Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE81-2T00-G25)




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.1 Type-C
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик/силикон
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный твердотельный накопитель SanDisk Extreme PRO Portable SSD — это надежное устройство в прочном корпусе, созданное производителем, которому доверяют профессиональные фотографы во всем мире. Практически вдвое быстрее накопителей предыдущего поколения!.


Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
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Доставка
Отзывы


Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE81-2T00-G25) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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