Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0S/WW) Чёрный

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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 585478
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Внешний SSD Samsung T7 Shield выполнен в черном корпусе с рельефной прорезиненной поверхностью, что не позволяет ему скользить по гладким поверхностям. Металлический корпус защищен от влаги, от пыли, от ударов в соответствии с IP65, что делает устройство идеальным вариантом для повседневного пользования. Компактные размеры и надежное исполнение корпуса позволяет повсюду брать диск с собой. Данные диска Samsung T7 Shield защищены аппаратным 256-битным шифрованием AES. Благодаря объему 1000 ГБ накопитель способен хранить большие коллекции домашних видеороликов и фотографий, музыку, фильмы и игры. Особенность диска в совместимости с разными устройствами: не только компьютерами, планшетами или смартфонами, но и с телевизорами, игровыми консолями. Это повышает функциональность SSD. Для подключения используется интерфейс USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой 3.1 Gen2. Благодаря показателям скорости чтения и записи на уровне 1050 Мбайт/сек и 1000 Мбайт/сек при воспроизведении не будет даже малейших задержек.
Внешний SSD Samsung T7 Shield выполнен в черном корпусе с рельефной прорезиненной поверхностью, что не позволяет ему скользить по гладким поверхностям. Металлический корпус защищен от влаги, от пыли, от ударов в соответствии с IP65, что делает устройство идеальным вариантом для повседневного пользования. Компактные размеры и надежное исполнение корпуса позволяет повсюду брать диск с собой. Данные диска Samsung T7 Shield защищены аппаратным 256-битным шифрованием AES. Благодаря объему 1000 ГБ накопитель способен хранить большие коллекции домашних видеороликов и фотографий, музыку, фильмы и игры. Особенность диска в совместимости с разными устройствами: не только компьютерами, планшетами или смартфонами, но и с телевизорами, игровыми консолями. Это повышает функциональность SSD. Для подключения используется интерфейс USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой 3.1 Gen2. Благодаря показателям скорости чтения и записи на уровне 1050 Мбайт/сек и 1000 Мбайт/сек при воспроизведении не будет даже малейших задержек.
Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0S/WW) Чёрный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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