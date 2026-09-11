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Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0S/WW) Чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0S/WW) Чёрный

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Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0S/WW) Чёрный - фото 1
Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0S/WW) Чёрный - фото 2
Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0S/WW) Чёрный - фото 3
Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0S/WW) Чёрный - фото 4
Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0S/WW) Чёрный - фото 5
Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0S/WW) Чёрный - фото 6
Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0S/WW) Чёрный - фото 7
Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0S/WW) Чёрный - фото 8
Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0S/WW) Чёрный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
  • Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0S/WW) Чёрный - фото 1
  • Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0S/WW) Чёрный - фото 2
  • Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0S/WW) Чёрный - фото 3
  • Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0S/WW) Чёрный - фото 4
  • Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0S/WW) Чёрный - фото 5
  • Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0S/WW) Чёрный - фото 6
  • Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0S/WW) Чёрный - фото 7
  • Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0S/WW) Чёрный - фото 8
  • Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0S/WW) Чёрный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 585478
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB, документация
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х4
Вес, г.
600

Описание товара Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0S/WW) Чёрный

Внешний SSD Samsung T7 Shield выполнен в черном корпусе с рельефной прорезиненной поверхностью, что не позволяет ему скользить по гладким поверхностям. Металлический корпус защищен от влаги, от пыли, от ударов в соответствии с IP65, что делает устройство идеальным вариантом для повседневного пользования. Компактные размеры и надежное исполнение корпуса позволяет повсюду брать диск с собой. Данные диска Samsung T7 Shield защищены аппаратным 256-битным шифрованием AES. Благодаря объему 1000 ГБ накопитель способен хранить большие коллекции домашних видеороликов и фотографий, музыку, фильмы и игры. Особенность диска в совместимости с разными устройствами: не только компьютерами, планшетами или смартфонами, но и с телевизорами, игровыми консолями. Это повышает функциональность SSD. Для подключения используется интерфейс USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой 3.1 Gen2. Благодаря показателям скорости чтения и записи на уровне 1050 Мбайт/сек и 1000 Мбайт/сек при воспроизведении не будет даже малейших задержек.



Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0S/WW) Чёрный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB, документация
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний SSD Samsung T7 Shield выполнен в черном корпусе с рельефной прорезиненной поверхностью, что не позволяет ему скользить по гладким поверхностям. Металлический корпус защищен от влаги, от пыли, от ударов в соответствии с IP65, что делает устройство идеальным вариантом для повседневного пользования. Компактные размеры и надежное исполнение корпуса позволяет повсюду брать диск с собой. Данные диска Samsung T7 Shield защищены аппаратным 256-битным шифрованием AES. Благодаря объему 1000 ГБ накопитель способен хранить большие коллекции домашних видеороликов и фотографий, музыку, фильмы и игры. Особенность диска в совместимости с разными устройствами: не только компьютерами, планшетами или смартфонами, но и с телевизорами, игровыми консолями. Это повышает функциональность SSD. Для подключения используется интерфейс USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой 3.1 Gen2. Благодаря показателям скорости чтения и записи на уровне 1050 Мбайт/сек и 1000 Мбайт/сек при воспроизведении не будет даже малейших задержек.


Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
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