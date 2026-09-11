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Внешний жесткий диск Seagate 8TB (STLC8000400) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний жесткий диск Seagate 8TB (STLC8000400)

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Внешний жесткий диск Seagate 8TB (STLC8000400) - фото 1
Внешний жесткий диск Seagate 8TB (STLC8000400) - фото 2
Внешний жесткий диск Seagate 8TB (STLC8000400) - фото 3
Внешний жесткий диск Seagate 8TB (STLC8000400) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
8 Тб
  • Внешний жесткий диск Seagate 8TB (STLC8000400) - фото 1
  • Внешний жесткий диск Seagate 8TB (STLC8000400) - фото 2
  • Внешний жесткий диск Seagate 8TB (STLC8000400) - фото 3
  • Внешний жесткий диск Seagate 8TB (STLC8000400) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 529628
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
8 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х25х23
Вес, кг.
1.24

Описание товара Внешний жесткий диск Seagate 8TB (STLC8000400)

Внешний HDD Seagate One Touch [STLC8000400] предназначен для стационарного использования. Он выполнен в пластиковом корпусе с опорами и вентиляционными отверстиями в верхней части. Внутри расположен диск HDD форм-фактора 3.5 дюйма. Благодаря объему 8 ТБ накопитель подходит для хранения фильмов, фотографий, видео, документов и прочих файлов.



Теги товара: hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, Черные

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Seagate 8TB (STLC8000400)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
8 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний HDD Seagate One Touch [STLC8000400] предназначен для стационарного использования. Он выполнен в пластиковом корпусе с опорами и вентиляционными отверстиями в верхней части. Внутри расположен диск HDD форм-фактора 3.5 дюйма. Благодаря объему 8 ТБ накопитель подходит для хранения фильмов, фотографий, видео, документов и прочих файлов.


Теги товара: hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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