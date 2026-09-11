Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 1Tb (SP010TBPHD05SS3K)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 1Tb (SP010TBPHD05SS3K)
2.5 внешний HDD Silicon Power Diamond D05 под индексом SP010TBPHDD05S3T получил пластиковый корпус с алюминиевыми вставками толщиной всего 13,6 мм. Стильное решение в 2,5-дюймовом формате черного цвета имеет терабайтный объем для хранения данных, а также оснащено USB-интерфейсом третьего поколения с максимально возможной скоростью передачи данных 5 Гбит/с. Портативный HDD-диск обладает всеми качествами накопителя лэптопа – скорость вращения шпинделя на уровне 5400 rpm и 8-мегабайтный буфер обмена. При этом вес HDD Silicon Power Diamond D05 SP010TBPHDD05S3T составляет 205 грамм при ширине в 75,8 мм и длине 125 мм – идеальное сочетание, которое не тянет карман в прямом смысле этого слова.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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