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Внешний HDD A-Data 1TB (AHD770G-1TU32G1CBK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD A-Data 1TB (AHD770G-1TU32G1CBK)

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Внешний HDD A-Data 1TB (AHD770G-1TU32G1CBK) - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
  • Внешний HDD A-Data 1TB (AHD770G-1TU32G1CBK) - фото 1
  • Внешний HDD A-Data 1TB (AHD770G-1TU32G1CBK) - фото 2
  • Внешний HDD A-Data 1TB (AHD770G-1TU32G1CBK) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 505707
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х10
Вес, г.
800

Описание товара Внешний HDD A-Data 1TB (AHD770G-1TU32G1CBK)

Жесткий диск отличается дизайном, не похожим ни на один другой внешний жесткий диск, благодаря отчетливым скошенным краям и двум полосам RGB в форме светового луча, которые подчеркнут ваше чутье. Более того, между двумя световыми полосами находится центральный элемент с перфорированным рисунком, который оживает при пульсации RGB-освещения. Благодаря прочной трехслойной конструкции, состоящей из амортизирующего силиконового корпуса, прочного буфера и мягкого крепления для жесткого диска, HDD может справиться практически со всем, что могут сделать ваши неуклюжие руки.



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD A-Data 1TB (AHD770G-1TU32G1CBK)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск отличается дизайном, не похожим ни на один другой внешний жесткий диск, благодаря отчетливым скошенным краям и двум полосам RGB в форме светового луча, которые подчеркнут ваше чутье. Более того, между двумя световыми полосами находится центральный элемент с перфорированным рисунком, который оживает при пульсации RGB-освещения. Благодаря прочной трехслойной конструкции, состоящей из амортизирующего силиконового корпуса, прочного буфера и мягкого крепления для жесткого диска, HDD может справиться практически со всем, что могут сделать ваши неуклюжие руки.


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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