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Внешний HDD Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25A3K 2.5 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25A3K 2.5 черный

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Внешний HDD Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25A3K 2.5 черный - фото 1
Внешний HDD Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25A3K 2.5 черный - фото 2
Внешний HDD Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25A3K 2.5 черный - фото 3
Внешний HDD Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25A3K 2.5 черный - фото 4
Внешний HDD Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25A3K 2.5 черный - фото 5
Внешний HDD Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25A3K 2.5 черный - фото 6
Внешний HDD Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25A3K 2.5 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Внешний HDD Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25A3K 2.5 черный - фото 1
  • Внешний HDD Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25A3K 2.5 черный - фото 2
  • Внешний HDD Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25A3K 2.5 черный - фото 3
  • Внешний HDD Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25A3K 2.5 черный - фото 4
  • Внешний HDD Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25A3K 2.5 черный - фото 5
  • Внешний HDD Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25A3K 2.5 черный - фото 6
  • Внешний HDD Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25A3K 2.5 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 40707
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
ПО, кабель USB, инструкция, Transcend Elite
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 об/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х6
Вес, г.
150

Описание товара Внешний HDD Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25A3K 2.5 черный

Внешний жесткий диск Transcend – это надежное устройство хранения данных, которое объединяет в себе высокую производительность и стильный дизайн. Его корпус выполнен из прочного пластика и имеет изысканный черный цвет, который добавит элегантности вашему рабочему месту. С объемом 2 Тб этот HDD накопитель предоставляет достаточно пространства для хранения фотографий, видео, музыки и других файлов. Благодаря использованию форм-фактора 2.5 дюйма, диск компактен и легко помещается в сумке или рюкзаке, что делает его идеальным для путешествий и деловых поездок. Transcend предлагает высокоскоростной интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A, обеспечивающий быстрое и стабильное перенесение данных. Это гарантирует оптимальную производительность и возможность мгновенно сохранять или загружать большие файлы. Этот накопитель подходит для пользователей, которые ценят качество и надежность, предоставляемые известным брендом Transcend. Независимо от того, нужно ли вам работать с большими объемами данных или просто хотите сохранить свое медиа-архивы в безопасности, внешний жесткий диск Transcend станет вашим незаменимым помощником.



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25A3K 2.5 черный




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
ПО, кабель USB, инструкция, Transcend Elite
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 об/мин
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск Transcend – это надежное устройство хранения данных, которое объединяет в себе высокую производительность и стильный дизайн. Его корпус выполнен из прочного пластика и имеет изысканный черный цвет, который добавит элегантности вашему рабочему месту. С объемом 2 Тб этот HDD накопитель предоставляет достаточно пространства для хранения фотографий, видео, музыки и других файлов. Благодаря использованию форм-фактора 2.5 дюйма, диск компактен и легко помещается в сумке или рюкзаке, что делает его идеальным для путешествий и деловых поездок. Transcend предлагает высокоскоростной интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A, обеспечивающий быстрое и стабильное перенесение данных. Это гарантирует оптимальную производительность и возможность мгновенно сохранять или загружать большие файлы. Этот накопитель подходит для пользователей, которые ценят качество и надежность, предоставляемые известным брендом Transcend. Независимо от того, нужно ли вам работать с большими объемами данных или просто хотите сохранить свое медиа-архивы в безопасности, внешний жесткий диск Transcend станет вашим незаменимым помощником.


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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