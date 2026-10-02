Внешний SSD Hikvision T200N 1024GB Black (HS-ESSD-T200N/1024G)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD Hikvision T200N 1024GB Black (HS-ESSD-T200N/1024G)
Внешний SSD Hikvision T200N способен стать надежной заменой обычной флешки, который станет вашим неизменным спутником в любой ситуации. Габариты представленной модели достаточно скромные - 113x41x10 мм (длина, ширина и толщина соответственно), в результате чего ей найдется место в любой сумке или рюкзаке. В комплектацию диска, чей вес не превышает 75 г, входят два кабеля: USB Type C - USB Type C и USB Type-C - USB Type-A. Устройство облачено в корпус из алюминия, способного обеспечить ему защиту от ударов и различных механических повреждений. Внешний SSD Hikvision T200N получил передовой интерфейс подключения USB 3.2 Gen 2 Type-C, благодаря которому обмен данными между ним и другим устройством, к которому он подключен, займет минимум времени. Показатель максимальной скорости чтения (сжатые данные) соответствует 450 Мбайт/сек.
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