AC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
STIFF UPPER LIP
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 98489
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888430492813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
STIFF UPPER LIP
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Stiff Upper Lip, Meltdown, House Of Jazz, Hold Me Back, Safe In New York City, Can't Stand Still, Can't Stop Rock'N'Roll, Satellite Blues, Damned, Come And Get It, All Screwed Up, Give It Up
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара AC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Stiff Upper Lip
|3:34
|A2
|Meltdown
|3:41
|A3
|House Of Jazz
|3:56
|A4
|Hold Me Back
|3:59
|A5
|Safe In New York City
|3:59
|A6
|Can't Stand Still
|3:41
|B1
|Can't Stop Rock'N'Roll
|4:02
|B2
|Satellite Blues
|3:46
|B3
|Damned
|3:51
|B4
|Come And Get It
|4:02
|B5
|All Screwed Up
|4:36
|B6
|Give It Up
|3:53
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Теги товара: AC/DC
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888430492813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
STIFF UPPER LIP
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Stiff Upper Lip, Meltdown, House Of Jazz, Hold Me Back, Safe In New York City, Can't Stand Still, Can't Stop Rock'N'Roll, Satellite Blues, Damned, Come And Get It, All Screwed Up, Give It Up
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Stiff Upper Lip
|3:34
|A2
|Meltdown
|3:41
|A3
|House Of Jazz
|3:56
|A4
|Hold Me Back
|3:59
|A5
|Safe In New York City
|3:59
|A6
|Can't Stand Still
|3:41
|B1
|Can't Stop Rock'N'Roll
|4:02
|B2
|Satellite Blues
|3:46
|B3
|Damned
|3:51
|B4
|Come And Get It
|4:02
|B5
|All Screwed Up
|4:36
|B6
|Give It Up
|3:53
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC
AC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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