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AC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка

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AC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
HIGHWAY TO HELL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98481
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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AC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AC/DC
filter_none Товар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
HIGHWAY TO HELL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Highway To Hell, Girls Got Rhythm, Walk All Over You, Touch Too Much, Beating Around The Bush, Shot Down In Flames, Get It Hot, If You Want Blood (You've Got It), Love Hungry Man, Night Prowler
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка

Track List

A1Highway To Hell3:26
A2Girls Got Rhythm3:23
A3Walk All Over You5:08
A4Touch Too Much4:24
A5Beating Around The Bush3:55
B1Shot Down In Flames3:21
B2Get It Hot2:24
B3If You Want Blood (You've Got It)4:32
B4Love Hungry Man4:14
B5Night Prowler6:13



Теги товара: AC/DC

Отзывы о товаре AC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка

22.08.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Последний альбом AC DC с участием вокалиста Бона Скотта , который скоропостижно скончался 19 февраля 1980 года .

Недостатки:
нет

Комментарий:
Лучший альбом из первых шести студийных альбомов австралийской рок-группы AC DC с участием вокалиста Бона Скотта . Выпущенный в 1979 году , альбом стал первой работой группы , вошедшей в первую сотню хит-парада Billboard 200 . На данный момент альбом является вторым самым продаваемым альбомом AC DC, после Back in Black . Ремастированное издание на чёрном 180 граммовом виниле отлично звучит . Полиграфия красочная . Присутствует внутренний конверт с фото и информацией о группе .



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
HIGHWAY TO HELL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Highway To Hell, Girls Got Rhythm, Walk All Over You, Touch Too Much, Beating Around The Bush, Shot Down In Flames, Get It Hot, If You Want Blood (You've Got It), Love Hungry Man, Night Prowler
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Highway To Hell3:26
A2Girls Got Rhythm3:23
A3Walk All Over You5:08
A4Touch Too Much4:24
A5Beating Around The Bush3:55
B1Shot Down In Flames3:21
B2Get It Hot2:24
B3If You Want Blood (You've Got It)4:32
B4Love Hungry Man4:14
B5Night Prowler6:13


Теги товара: AC/DC
Самовывоз
Доставка
Отзывы
22.08.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Последний альбом AC DC с участием вокалиста Бона Скотта , который скоропостижно скончался 19 февраля 1980 года .

Недостатки:
нет

Комментарий:
Лучший альбом из первых шести студийных альбомов австралийской рок-группы AC DC с участием вокалиста Бона Скотта . Выпущенный в 1979 году , альбом стал первой работой группы , вошедшей в первую сотню хит-парада Billboard 200 . На данный момент альбом является вторым самым продаваемым альбомом AC DC, после Back in Black . Ремастированное издание на чёрном 180 граммовом виниле отлично звучит . Полиграфия красочная . Присутствует внутренний конверт с фото и информацией о группе .


AC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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