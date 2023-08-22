AC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
HIGHWAY TO HELL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 98481
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3 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
HIGHWAY TO HELL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Highway To Hell, Girls Got Rhythm, Walk All Over You, Touch Too Much, Beating Around The Bush, Shot Down In Flames, Get It Hot, If You Want Blood (You've Got It), Love Hungry Man, Night Prowler
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара AC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Highway To Hell
|3:26
|A2
|Girls Got Rhythm
|3:23
|A3
|Walk All Over You
|5:08
|A4
|Touch Too Much
|4:24
|A5
|Beating Around The Bush
|3:55
|B1
|Shot Down In Flames
|3:21
|B2
|Get It Hot
|2:24
|B3
|If You Want Blood (You've Got It)
|4:32
|B4
|Love Hungry Man
|4:14
|B5
|Night Prowler
|6:13
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
HIGHWAY TO HELL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Highway To Hell, Girls Got Rhythm, Walk All Over You, Touch Too Much, Beating Around The Bush, Shot Down In Flames, Get It Hot, If You Want Blood (You've Got It), Love Hungry Man, Night Prowler
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Highway To Hell
|3:26
|A2
|Girls Got Rhythm
|3:23
|A3
|Walk All Over You
|5:08
|A4
|Touch Too Much
|4:24
|A5
|Beating Around The Bush
|3:55
|B1
|Shot Down In Flames
|3:21
|B2
|Get It Hot
|2:24
|B3
|If You Want Blood (You've Got It)
|4:32
|B4
|Love Hungry Man
|4:14
|B5
|Night Prowler
|6:13
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC
Достоинства:
Последний альбом AC DC с участием вокалиста Бона Скотта , который скоропостижно скончался 19 февраля 1980 года .
Недостатки:
нет
Комментарий:
Лучший альбом из первых шести студийных альбомов австралийской рок-группы AC DC с участием вокалиста Бона Скотта . Выпущенный в 1979 году , альбом стал первой работой группы , вошедшей в первую сотню хит-парада Billboard 200 . На данный момент альбом является вторым самым продаваемым альбомом AC DC, после Back in Black . Ремастированное издание на чёрном 180 граммовом виниле отлично звучит . Полиграфия красочная . Присутствует внутренний конверт с фото и информацией о группе .
AC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре AC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
Достоинства:
Последний альбом AC DC с участием вокалиста Бона Скотта , который скоропостижно скончался 19 февраля 1980 года .
Недостатки:
нет
Комментарий:
Лучший альбом из первых шести студийных альбомов австралийской рок-группы AC DC с участием вокалиста Бона Скотта . Выпущенный в 1979 году , альбом стал первой работой группы , вошедшей в первую сотню хит-парада Billboard 200 . На данный момент альбом является вторым самым продаваемым альбомом AC DC, после Back in Black . Ремастированное издание на чёрном 180 граммовом виниле отлично звучит . Полиграфия красочная . Присутствует внутренний конверт с фото и информацией о группе .