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AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка

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AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 5
AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 6
AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 7
AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 8
AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 9
AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 10
AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 11
AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 12
AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 13
AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BLACK ICE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 5
  • AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 6
  • AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 7
  • AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 8
  • AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 9
  • AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 10
  • AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 11
  • AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 12
  • AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 13
  • AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387239
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AC/DC
filter_none Товар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886973837719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BLACK ICE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rock N Roll Train, Skies On Fire, Big Jack, Anything Goes, War Machine, Smash N Grab, Spoilin' For A Fight, Wheels, Decibel, Stormy May Day, She Likes Rock N Roll, Money Made, Rock N Roll Dream, Rocking All The Way, Black Ice
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка

Track List

A1Rock N Roll Train4:22
A2Skies On Fire3:34
A3Big Jack3:57
A4Anything Goes3:22
B1War Machine3:10
B2Smash N Grab4:06
B3Spoilin' For A Fight3:17
B4Wheels3:29
C1Decibel3:34
C2Stormy May Day3:10
C3She Likes Rock N Roll3:53
C4Money Made4:16
D1Rock N Roll Dream4:41
D2Rocking All The Way3:23
D3Black Ice3:25



Теги товара: AC/DC

Отзывы о товаре AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886973837719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BLACK ICE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rock N Roll Train, Skies On Fire, Big Jack, Anything Goes, War Machine, Smash N Grab, Spoilin' For A Fight, Wheels, Decibel, Stormy May Day, She Likes Rock N Roll, Money Made, Rock N Roll Dream, Rocking All The Way, Black Ice
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Rock N Roll Train4:22
A2Skies On Fire3:34
A3Big Jack3:57
A4Anything Goes3:22
B1War Machine3:10
B2Smash N Grab4:06
B3Spoilin' For A Fight3:17
B4Wheels3:29
C1Decibel3:34
C2Stormy May Day3:10
C3She Likes Rock N Roll3:53
C4Money Made4:16
D1Rock N Roll Dream4:41
D2Rocking All The Way3:23
D3Black Ice3:25


Теги товара: AC/DC
Самовывоз
Доставка
Отзывы


AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - по цене 5490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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