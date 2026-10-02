AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BLACK ICE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб.
В наличии
Код товара: 387239
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5 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886973837719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BLACK ICE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rock N Roll Train, Skies On Fire, Big Jack, Anything Goes, War Machine, Smash N Grab, Spoilin' For A Fight, Wheels, Decibel, Stormy May Day, She Likes Rock N Roll, Money Made, Rock N Roll Dream, Rocking All The Way, Black Ice
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Rock N Roll Train
|4:22
|A2
|Skies On Fire
|3:34
|A3
|Big Jack
|3:57
|A4
|Anything Goes
|3:22
|B1
|War Machine
|3:10
|B2
|Smash N Grab
|4:06
|B3
|Spoilin' For A Fight
|3:17
|B4
|Wheels
|3:29
|C1
|Decibel
|3:34
|C2
|Stormy May Day
|3:10
|C3
|She Likes Rock N Roll
|3:53
|C4
|Money Made
|4:16
|D1
|Rock N Roll Dream
|4:41
|D2
|Rocking All The Way
|3:23
|D3
|Black Ice
|3:25
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886973837719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BLACK ICE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rock N Roll Train, Skies On Fire, Big Jack, Anything Goes, War Machine, Smash N Grab, Spoilin' For A Fight, Wheels, Decibel, Stormy May Day, She Likes Rock N Roll, Money Made, Rock N Roll Dream, Rocking All The Way, Black Ice
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Rock N Roll Train
|4:22
|A2
|Skies On Fire
|3:34
|A3
|Big Jack
|3:57
|A4
|Anything Goes
|3:22
|B1
|War Machine
|3:10
|B2
|Smash N Grab
|4:06
|B3
|Spoilin' For A Fight
|3:17
|B4
|Wheels
|3:29
|C1
|Decibel
|3:34
|C2
|Stormy May Day
|3:10
|C3
|She Likes Rock N Roll
|3:53
|C4
|Money Made
|4:16
|D1
|Rock N Roll Dream
|4:41
|D2
|Rocking All The Way
|3:23
|D3
|Black Ice
|3:25
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC
AC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка - по цене 5490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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