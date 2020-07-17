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AC/DC - Blow Up Your Video (0696998021211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AC/DC - Blow Up Your Video (0696998021211) виниловая пластинка

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AC/DC - Blow Up Your Video (0696998021211) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Blow Up Your Video (0696998021211) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - Blow Up Your Video (0696998021211) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.07.2020
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BLOW UP YOUR VIDEO
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - Blow Up Your Video (0696998021211) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - Blow Up Your Video (0696998021211) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - Blow Up Your Video (0696998021211) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387240
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
AC/DC - Blow Up Your Video (0696998021211) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AC/DC
filter_none Товар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0696998021211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.07.2020
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BLOW UP YOUR VIDEO
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Blow Up Your Video (0696998021211) виниловая пластинка

Track List

A1Heatseeker3:50
A2That's The Way I Wanna Rock N Roll3:45
A3Meanstreak4:10
A4Go Zone4:27
A5Kissin' Dynamite3:58
B1Nick Of Time4:16
B2Some Sin For Nuthin'4:11
B3Ruff Stuff4:28
B4Two's Up5:20
B5This Means War4:21



Теги товара: AC/DC

Отзывы о товаре AC/DC - Blow Up Your Video (0696998021211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0696998021211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.07.2020
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BLOW UP YOUR VIDEO
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A1Heatseeker3:50
A2That's The Way I Wanna Rock N Roll3:45
A3Meanstreak4:10
A4Go Zone4:27
A5Kissin' Dynamite3:58
B1Nick Of Time4:16
B2Some Sin For Nuthin'4:11
B3Ruff Stuff4:28
B4Two's Up5:20
B5This Means War4:21


Теги товара: AC/DC
Самовывоз
Доставка
Отзывы


AC/DC - Blow Up Your Video (0696998021211) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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