AC/DC - Blow Up Your Video (0696998021211) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.07.2020
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BLOW UP YOUR VIDEO
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 387240
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3 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0696998021211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.07.2020
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BLOW UP YOUR VIDEO
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара AC/DC - Blow Up Your Video (0696998021211) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Heatseeker
|3:50
|A2
|That's The Way I Wanna Rock N Roll
|3:45
|A3
|Meanstreak
|4:10
|A4
|Go Zone
|4:27
|A5
|Kissin' Dynamite
|3:58
|B1
|Nick Of Time
|4:16
|B2
|Some Sin For Nuthin'
|4:11
|B3
|Ruff Stuff
|4:28
|B4
|Two's Up
|5:20
|B5
|This Means War
|4:21
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0696998021211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.07.2020
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BLOW UP YOUR VIDEO
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Track List
|A1
|Heatseeker
|3:50
|A2
|That's The Way I Wanna Rock N Roll
|3:45
|A3
|Meanstreak
|4:10
|A4
|Go Zone
|4:27
|A5
|Kissin' Dynamite
|3:58
|B1
|Nick Of Time
|4:16
|B2
|Some Sin For Nuthin'
|4:11
|B3
|Ruff Stuff
|4:28
|B4
|Two's Up
|5:20
|B5
|This Means War
|4:21
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC
AC/DC - Blow Up Your Video (0696998021211) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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