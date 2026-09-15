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Everything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Everything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) виниловая пластинка

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Everything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) виниловая пластинка - фото 1
Everything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) виниловая пластинка - фото 2
Everything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) виниловая пластинка - фото 3
Everything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) виниловая пластинка - фото 4
Everything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) виниловая пластинка - фото 5
Everything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) виниловая пластинка - фото 6
Everything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) виниловая пластинка - фото 7
Everything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Everything But The Girl
Альбом (сингл)
At Maida Vale
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Everything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) виниловая пластинка - фото 1
  • Everything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) виниловая пластинка - фото 2
  • Everything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) виниловая пластинка - фото 3
  • Everything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) виниловая пластинка - фото 4
  • Everything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) виниловая пластинка - фото 5
  • Everything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) виниловая пластинка - фото 6
  • Everything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) виниловая пластинка - фото 7
  • Everything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692495
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Everything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music Group
Barcode
[0044003376144]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Everything But The Girl
Альбом (сингл)
At Maida Vale
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Nothing Left To Lose (BBC Maida Vale Session), Run A Red Light (BBC Maida Vale Session), When You Mess Up (BBC Maida Vale Session), Single (BBC Maida Vale Session)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Everything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Everything But The Girl / At Maida Vale (1LP) - это отличный выбор для ценителей качественной музыки. Альбом At Maida Vale от дуэта Everything But The Girl представляет собой незабываемую запись живого выступления, проведенного в легендарной студии Maida Vale. На этой пластинке вы найдете неповторимые версии песен, исполненных в интимной атмосфере студийного концерта. Голос Трейси Торн и гитарные аранжировки Бена Уоттса превращают каждую композицию в настоящую музыкальную драгоценность. Атмосфера подлинного концерта и разнообразие треков раскроют перед вами всю глубину и талант этой замечательной группы. Не упустите шанс добавить эту виниловую пластинку в свою коллекцию и ощутить эмоции живого выступления в уютной обстановке вашего дома. Приобретайте альбом Everything But The Girl / At Maida Vale и позвольте музыке проникнуть в ваши сердца и души.

Отзывы о товаре Everything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music Group
Barcode
[0044003376144]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Everything But The Girl
Альбом (сингл)
At Maida Vale
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Nothing Left To Lose (BBC Maida Vale Session), Run A Red Light (BBC Maida Vale Session), When You Mess Up (BBC Maida Vale Session), Single (BBC Maida Vale Session)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Everything But The Girl / At Maida Vale (1LP) - это отличный выбор для ценителей качественной музыки. Альбом At Maida Vale от дуэта Everything But The Girl представляет собой незабываемую запись живого выступления, проведенного в легендарной студии Maida Vale. На этой пластинке вы найдете неповторимые версии песен, исполненных в интимной атмосфере студийного концерта. Голос Трейси Торн и гитарные аранжировки Бена Уоттса превращают каждую композицию в настоящую музыкальную драгоценность. Атмосфера подлинного концерта и разнообразие треков раскроют перед вами всю глубину и талант этой замечательной группы. Не упустите шанс добавить эту виниловую пластинку в свою коллекцию и ощутить эмоции живого выступления в уютной обстановке вашего дома. Приобретайте альбом Everything But The Girl / At Maida Vale и позвольте музыке проникнуть в ваши сердца и души.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Everything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) виниловая пластинка - стоимость товара 3320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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