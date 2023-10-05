AC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
FLICK OF THE SWITCH
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 98478
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AC/DC
Коллекция AC/DC
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитAC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018)...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAc/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) винилова...
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитAC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитAC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитAC/DC - Who Made Who (5099751076919) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитAC/DC - 74 Jailbreak (0696998020016) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 490 руб.1373 руб. в СплитAC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитAC/DC - Blow Up Your Video (0696998021211) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитAC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) ви...
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитAC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 860 руб.965 руб. в СплитAC/DC - Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 720 руб.1430 руб. в СплитAC/DC - Live (5099751283614) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 880 руб.1720 руб. в СплитAC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитAC/DC - Fly On The Wall (0696998021013) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитAC/DC - Power Up (0194397255614) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
FLICK OF THE SWITCH
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rising Power, This House Is On Fire, Flick Of The Switch, Nervous Shakedown, Landslide, Guns For Hire, Deep In The Hole, Bedlam In Belgium, Badlands, Brain Shake
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара AC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Rising Power
|3:42
|A2
|This House Is On Fire
|3:22
|A3
|Flick Of The Switch
|3:13
|A4
|Nervous Shakedown
|4:26
|A5
|Landslide
|3:56
|B1
|Guns For Hire
|3:24
|B2
|Deep In The Hole
|3:19
|B3
|Bedlam In Belgium
|3:51
|B4
|Badlands
|3:37
|B5
|Brain Shake
|3:58
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМихаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитВивальди Антонио - Времена года (4657792369011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитПосле 11 - Детям до 16 (4657819840806) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМанго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в Сплит140 Ударов В Минуту - Лучшее (Cristal Purple) (4657792369028) ви...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитАкула - 25 лет на сцене. Лучшее (Green & Red) (4657792367901) ви...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитВалерия - Исцелю (4657819846198) виниловая пластинка
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
FLICK OF THE SWITCH
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rising Power, This House Is On Fire, Flick Of The Switch, Nervous Shakedown, Landslide, Guns For Hire, Deep In The Hole, Bedlam In Belgium, Badlands, Brain Shake
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Rising Power
|3:42
|A2
|This House Is On Fire
|3:22
|A3
|Flick Of The Switch
|3:13
|A4
|Nervous Shakedown
|4:26
|A5
|Landslide
|3:56
|B1
|Guns For Hire
|3:24
|B2
|Deep In The Hole
|3:19
|B3
|Bedlam In Belgium
|3:51
|B4
|Badlands
|3:37
|B5
|Brain Shake
|3:58
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC
Достоинства:
Очень качественное издание.
Звук на высоте.
Недостатки:
Нет
AC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре AC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
Достоинства:
Очень качественное издание.
Звук на высоте.
Недостатки:
Нет