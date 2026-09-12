Сергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4657819840103) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сергей Васильевич Рахманинов
Альбом (сингл)
Литургия св. Иоанна Златоуста
Жанр
Духовная музыка и церковное пение
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб.
В наличии
Код товара: 698512
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4 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819840103]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сергей Васильевич Рахманинов
Альбом (сингл)
Литургия св. Иоанна Златоуста
Жанр
Духовная музыка и церковное пение
Трек-лист
соч. 31: I. Великая ектения, соч. 31 II. Благослови, душе моя, Господи, соч. 31: III. Единородный Сыне, соч. 31: IV. Во царствии твоем, соч. 31: V. Приидите, поклонимся, соч. 31: VI. Господи, спаси благочестивыя/Спаси, Боже, соч. 31: VII. Сугубая ектения, соч. 31: VIII. Иже Херувимы, соч. 31: IX. Верую, соч. 31: X. Милость мира, соч. 31: XI. Тебе поём, соч. 31: XII. Достойно есть /И всех, и вся, соч. 31: XIII. Отче наш, соч. 31: XIV. Един свят, соч. 31: XV. Хвалите Господа с небес, соч. 31: XVI.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Сергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4657819840103) виниловая пластинка
Академический Большой хор «МАСТЕРА ХОРОВОГО ПЕНИЯ» радио «Орфей». Художественный руководитель и дирижер – Лев КОНТОРОВИЧ. Монументальное произведение, являющееся лучших образцов духовной музыки, композитор специально задумал для исполнения в храме, как составную часть церковного богослужения, для чего внимательно изучил строение и ход церковного действа.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819840103]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сергей Васильевич Рахманинов
Альбом (сингл)
Литургия св. Иоанна Златоуста
Жанр
Духовная музыка и церковное пение
Трек-лист
соч. 31: I. Великая ектения, соч. 31 II. Благослови, душе моя, Господи, соч. 31: III. Единородный Сыне, соч. 31: IV. Во царствии твоем, соч. 31: V. Приидите, поклонимся, соч. 31: VI. Господи, спаси благочестивыя/Спаси, Боже, соч. 31: VII. Сугубая ектения, соч. 31: VIII. Иже Херувимы, соч. 31: IX. Верую, соч. 31: X. Милость мира, соч. 31: XI. Тебе поём, соч. 31: XII. Достойно есть /И всех, и вся, соч. 31: XIII. Отче наш, соч. 31: XIV. Един свят, соч. 31: XV. Хвалите Господа с небес, соч. 31: XVI.
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Академический Большой хор «МАСТЕРА ХОРОВОГО ПЕНИЯ» радио «Орфей». Художественный руководитель и дирижер – Лев КОНТОРОВИЧ. Монументальное произведение, являющееся лучших образцов духовной музыки, композитор специально задумал для исполнения в храме, как составную часть церковного богослужения, для чего внимательно изучил строение и ход церковного действа.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Сергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4657819840103) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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