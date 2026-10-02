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AC/DC - Fly On The Wall (0696998021013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AC/DC - Fly On The Wall (0696998021013) виниловая пластинка

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0696998021013, Виниловая Пластинка AC/DC, Fly On The Wall
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424291
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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AC/DC - Fly On The Wall (0696998021013) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AC/DC
filter_none Товар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Fly On The Wall (0696998021013) виниловая пластинка

AC/DC - Fly On The Wall (0696998021013) виниловая пластинка

Отзывы о товаре AC/DC - Fly On The Wall (0696998021013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
AC/DC - Fly On The Wall (0696998021013) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


AC/DC - Fly On The Wall (0696998021013) виниловая пластинка – стоимость товара 4090 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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