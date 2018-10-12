Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.10.2018
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 185012
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3 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295646615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.10.2018
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Road To Hell (Part 2), Fool (If You Think Its Over), Lets Dance, You Can Go Your Own Way, Julia, Stainsby Girls, Tell Me Theres A Heaven, Josephine
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Road To Hell (Part 2)
|4:31
|A2
|Fool (If You Think It's Over)
|4:05
|A3
|Let's Dance
|4:16
|A4
|You Can Go Your Own Way
|3:56
|B1
|Julia
|3:55
|B2
|Stainsby Girls
|4:08
|B3
|Tell Me There's A Heaven
|6:02
|B4
|Josephine
|3:36
|C1
|Steel River
|6:11
|C2
|On The Beach
|6:50
|C3
|I Can Hear Your Heartbeat
|3:23
|C4
|All Summer Long
|3:33
|C5
|Blue Cafe
|4:47
|D1
|Auberge
|4:44
|D2
|Driving Home For Christmas
|4:01
|D3
|Nothing To Fear
|4:30
|D4
|Saudade Part 1 & 2 (Tribute To Ayrton Senna)
|6:47
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295646615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.10.2018
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Road To Hell (Part 2), Fool (If You Think Its Over), Lets Dance, You Can Go Your Own Way, Julia, Stainsby Girls, Tell Me Theres A Heaven, Josephine
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|The Road To Hell (Part 2)
|4:31
|A2
|Fool (If You Think It's Over)
|4:05
|A3
|Let's Dance
|4:16
|A4
|You Can Go Your Own Way
|3:56
|B1
|Julia
|3:55
|B2
|Stainsby Girls
|4:08
|B3
|Tell Me There's A Heaven
|6:02
|B4
|Josephine
|3:36
|C1
|Steel River
|6:11
|C2
|On The Beach
|6:50
|C3
|I Can Hear Your Heartbeat
|3:23
|C4
|All Summer Long
|3:33
|C5
|Blue Cafe
|4:47
|D1
|Auberge
|4:44
|D2
|Driving Home For Christmas
|4:01
|D3
|Nothing To Fear
|4:30
|D4
|Saudade Part 1 & 2 (Tribute To Ayrton Senna)
|6:47
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Chris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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