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Chris Rea - The Road To Hell (0190295693459) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chris Rea - The Road To Hell (0190295693459) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Chris Rea - The Road To Hell (0190295693459) виниловая пластинка - фото 1
Chris Rea - The Road To Hell (0190295693459) виниловая пластинка - фото 2
Chris Rea - The Road To Hell (0190295693459) виниловая пластинка - фото 3
Chris Rea - The Road To Hell (0190295693459) виниловая пластинка - фото 4
Chris Rea - The Road To Hell (0190295693459) виниловая пластинка - фото 5
Chris Rea - The Road To Hell (0190295693459) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
THE ROAD TO HELL
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chris Rea - The Road To Hell (0190295693459) виниловая пластинка - фото 1
  • Chris Rea - The Road To Hell (0190295693459) виниловая пластинка - фото 2
  • Chris Rea - The Road To Hell (0190295693459) виниловая пластинка - фото 3
  • Chris Rea - The Road To Hell (0190295693459) виниловая пластинка - фото 4
  • Chris Rea - The Road To Hell (0190295693459) виниловая пластинка - фото 5
  • Chris Rea - The Road To Hell (0190295693459) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185011
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Chris Rea - The Road To Hell (0190295693459) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция REA, CHRIS
filter_none Товар входит в коллекцию REA, CHRIS

Коллекция REA, CHRIS


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295693459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
THE ROAD TO HELL
Жанр
Кантри
Трек-лист
The Road To Hell, Pt. 1, The Road To Hell, Pt. 2, You Must Be Evil, Texas, Looking For A Rainbow, Your Warm And Tender Love, Daytona, That’s What They Always Say, I Just Wanna Be With You, Tell Me There’s A Heaven
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chris Rea - The Road To Hell (0190295693459) виниловая пластинка

Track List

A1The Road To Hell (Part I)4:52
A2The Road To Hell (Part II)4:30
A3You Must Be Evil4:20
A4Texas5:09
A5Looking For A Rainbow8:05
B1Your Warm And Tender Love4:32
B2Daytona5:04
B3That's What They Always Say4:27
B4I Just Wanna Be With You3:39
B5Tell Me There's A Heaven6:00

Отзывы о товаре Chris Rea - The Road To Hell (0190295693459) виниловая пластинка

28.07.2021
Михаил

Достоинства:
Отличный посыл в 90-е.Хороший звук,красивое оформление.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Ну и цены в Котофото очень радостные.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295693459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
THE ROAD TO HELL
Жанр
Кантри
Трек-лист
The Road To Hell, Pt. 1, The Road To Hell, Pt. 2, You Must Be Evil, Texas, Looking For A Rainbow, Your Warm And Tender Love, Daytona, That’s What They Always Say, I Just Wanna Be With You, Tell Me There’s A Heaven
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1The Road To Hell (Part I)4:52
A2The Road To Hell (Part II)4:30
A3You Must Be Evil4:20
A4Texas5:09
A5Looking For A Rainbow8:05
B1Your Warm And Tender Love4:32
B2Daytona5:04
B3That's What They Always Say4:27
B4I Just Wanna Be With You3:39
B5Tell Me There's A Heaven6:00
Самовывоз
Доставка
Отзывы
28.07.2021
Михаил

Достоинства:
Отличный посыл в 90-е.Хороший звук,красивое оформление.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Ну и цены в Котофото очень радостные.


Chris Rea - The Road To Hell (0190295693459) виниловая пластинка - стоимость товара 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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