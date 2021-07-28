Chris Rea - The Road To Hell (0190295693459) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
THE ROAD TO HELL
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 185011
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 040 руб.
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Коллекция REA, CHRIS
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295693459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
THE ROAD TO HELL
Жанр
Кантри
Трек-лист
The Road To Hell, Pt. 1, The Road To Hell, Pt. 2, You Must Be Evil, Texas, Looking For A Rainbow, Your Warm And Tender Love, Daytona, That’s What They Always Say, I Just Wanna Be With You, Tell Me There’s A Heaven
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Chris Rea - The Road To Hell (0190295693459) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Road To Hell (Part I)
|4:52
|A2
|The Road To Hell (Part II)
|4:30
|A3
|You Must Be Evil
|4:20
|A4
|Texas
|5:09
|A5
|Looking For A Rainbow
|8:05
|B1
|Your Warm And Tender Love
|4:32
|B2
|Daytona
|5:04
|B3
|That's What They Always Say
|4:27
|B4
|I Just Wanna Be With You
|3:39
|B5
|Tell Me There's A Heaven
|6:00
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295693459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
THE ROAD TO HELL
Жанр
Кантри
Трек-лист
The Road To Hell, Pt. 1, The Road To Hell, Pt. 2, You Must Be Evil, Texas, Looking For A Rainbow, Your Warm And Tender Love, Daytona, That’s What They Always Say, I Just Wanna Be With You, Tell Me There’s A Heaven
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|The Road To Hell (Part I)
|4:52
|A2
|The Road To Hell (Part II)
|4:30
|A3
|You Must Be Evil
|4:20
|A4
|Texas
|5:09
|A5
|Looking For A Rainbow
|8:05
|B1
|Your Warm And Tender Love
|4:32
|B2
|Daytona
|5:04
|B3
|That's What They Always Say
|4:27
|B4
|I Just Wanna Be With You
|3:39
|B5
|Tell Me There's A Heaven
|6:00
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Отличный посыл в 90-е.Хороший звук,красивое оформление.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Ну и цены в Котофото очень радостные.
Chris Rea - The Road To Hell (0190295693459) виниловая пластинка - стоимость товара 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Chris Rea - The Road To Hell (0190295693459) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличный посыл в 90-е.Хороший звук,красивое оформление.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Ну и цены в Котофото очень радостные.