David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 98602
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Five Years
|4:42
|A2
|Soul Love
|3:34
|A3
|Moonage Daydream
|4:40
|A4
|Starman
|4:10
|A5
|It Ain't Easy
|2:58
|B1
|Lady Stardust
|3:22
|B2
|Star
|2:47
|B3
|Hang On To Yourself
|2:40
|B4
|Ziggy Stardust
|3:13
|B5
|Suffragette City
|3:25
|B6
|Rock 'N' Roll Suicide
|2:58
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Five Years
|4:42
|A2
|Soul Love
|3:34
|A3
|Moonage Daydream
|4:40
|A4
|Starman
|4:10
|A5
|It Ain't Easy
|2:58
|B1
|Lady Stardust
|3:22
|B2
|Star
|2:47
|B3
|Hang On To Yourself
|2:40
|B4
|Ziggy Stardust
|3:13
|B5
|Suffragette City
|3:25
|B6
|Rock 'N' Roll Suicide
|2:58
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David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка - по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре David Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (remastered 2012) (0825646287376) виниловая пластинка