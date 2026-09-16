Top.Mail.Ru
Joe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Joe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Joe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) - фото 1
Joe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) - фото 2
Joe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) - фото 3
Joe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
Salut – Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) - фото 1
  • Joe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) - фото 2
  • Joe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) - фото 3
  • Joe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732759
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Joe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) виниловая пластинка
2 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4409514303007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
Salut – Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Salut, L'Ete Indien (Africa), Ca Va Pas Changer Le Monde, Le Chemin De Papa, Si Tu T'Appelles Melancolie, Taka Takata (La Femme Du Torero), Le Petit Pain Au Chocolat, Ma Musique (Sailing), Siffler Sur La Colline, L'Amerique, A Toi, La Fleur Aux Dents, Le Costume Blanc, Les-Champs-Elysees, Chanson Triste, La Demoiselle De Deshonneur, Et Si Tu N'Existais Pas
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) виниловая пластинка

"Salut - Greatest Hits" — сборник хитов французского шансонье, композитора и музыканта американского происхождения Джо Дассена.

Отзывы о товаре Joe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4409514303007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
Salut – Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Salut, L'Ete Indien (Africa), Ca Va Pas Changer Le Monde, Le Chemin De Papa, Si Tu T'Appelles Melancolie, Taka Takata (La Femme Du Torero), Le Petit Pain Au Chocolat, Ma Musique (Sailing), Siffler Sur La Colline, L'Amerique, A Toi, La Fleur Aux Dents, Le Costume Blanc, Les-Champs-Elysees, Chanson Triste, La Demoiselle De Deshonneur, Et Si Tu N'Existais Pas
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Salut - Greatest Hits" — сборник хитов французского шансонье, композитора и музыканта американского происхождения Джо Дассена.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) виниловая пластинка – стоимость товара 2950 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...