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Аквариум - ДЕНЬ СЕРЕБРА (4640004135658) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Аквариум - ДЕНЬ СЕРЕБРА (4640004135658) виниловая пластинка

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Аквариум - ДЕНЬ СЕРЕБРА (4640004135658) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - ДЕНЬ СЕРЕБРА (4640004135658) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - ДЕНЬ СЕРЕБРА (4640004135658) виниловая пластинка - фото 3
Аквариум - ДЕНЬ СЕРЕБРА (4640004135658) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
ДЕНЬ СЕРЕБРА
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - ДЕНЬ СЕРЕБРА (4640004135658) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - ДЕНЬ СЕРЕБРА (4640004135658) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - ДЕНЬ СЕРЕБРА (4640004135658) виниловая пластинка - фото 3
  • Аквариум - ДЕНЬ СЕРЕБРА (4640004135658) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698800
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аквариум - ДЕНЬ СЕРЕБРА (4640004135658) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135658]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
ДЕНЬ СЕРЕБРА
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Сидя на красивом холме, Иван Бодхидхарма, Дело мастера Бо, Двигаться дальше, Небо становится ближе, Пока не начался джаз, Электричество, Она не знает, что это (сны), Выстрелы с той стороны, Глаз, Здравствуй, моя Смерть (Тема для новой войны), Колыбельная
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - ДЕНЬ СЕРЕБРА (4640004135658) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Аквариум - ДЕНЬ СЕРЕБРА (4640004135658) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135658]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
ДЕНЬ СЕРЕБРА
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Сидя на красивом холме, Иван Бодхидхарма, Дело мастера Бо, Двигаться дальше, Небо становится ближе, Пока не начался джаз, Электричество, Она не знает, что это (сны), Выстрелы с той стороны, Глаз, Здравствуй, моя Смерть (Тема для новой войны), Колыбельная
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
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Купить Аквариум - ДЕНЬ СЕРЕБРА (4640004135658) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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