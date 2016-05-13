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Santana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Santana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка

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Santana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка - фото 1
Santana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка - фото 2
Santana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка - фото 3
Santana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка - фото 4
Santana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.05.2016
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
SANTANA
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Santana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка - фото 1
  • Santana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка - фото 2
  • Santana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка - фото 3
  • Santana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка - фото 4
  • Santana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99420
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Santana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SANTANA
filter_none Товар входит в коллекцию SANTANA

Коллекция SANTANA


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.05.2016
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
SANTANA
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Santana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка

Track List

A1Waiting
A2Evil Ways
A3Shades Of Time
A4Savor
A5Jingo
B1Persuasion
B2Treat
B3You Just Don't Care
B4Soul Sacrifice

Отзывы о товаре Santana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.05.2016
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
SANTANA
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Waiting
A2Evil Ways
A3Shades Of Time
A4Savor
A5Jingo
B1Persuasion
B2Treat
B3You Just Don't Care
B4Soul Sacrifice
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Santana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка - по цене 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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