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Santana - Caravanserai (0190758176413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Santana - Caravanserai (0190758176413) виниловая пластинка

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Santana - Caravanserai (0190758176413) виниловая пластинка - фото 1
Santana - Caravanserai (0190758176413) виниловая пластинка - фото 2
Santana - Caravanserai (0190758176413) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
CARAVANSERAI
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Santana - Caravanserai (0190758176413) виниловая пластинка - фото 1
  • Santana - Caravanserai (0190758176413) виниловая пластинка - фото 2
  • Santana - Caravanserai (0190758176413) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185021
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Santana - Caravanserai (0190758176413) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SANTANA
filter_none Товар входит в коллекцию SANTANA

Коллекция SANTANA


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758176413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
CARAVANSERAI
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Eternal Caravan Of Reincarnation, Waves Within, Look Up (To See What's Coming Down), Just In Time To See The Sun, Song Of The Wind, All The Love Of The Universe, Future Primitive, Stone Flower, La Fuente Del Ritmo, Every Step Of The Way
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Santana - Caravanserai (0190758176413) виниловая пластинка

Track List

A1Eternal Caravan Of Reincarnation4:25
A2Waves Within3:54
A3Look Up (To See What's Coming Down)2:55
A4Just In Time To See The Sun2:13
A5Song Of The Wind6:03
A6All The Love Of The Universe7:39
B1Future Primitive4:20
B2Stone Flower6:04
B3La Fuente Del Ritmo4:30
B4Every Step Of The Way9:06

Отзывы о товаре Santana - Caravanserai (0190758176413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758176413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
CARAVANSERAI
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Eternal Caravan Of Reincarnation, Waves Within, Look Up (To See What's Coming Down), Just In Time To See The Sun, Song Of The Wind, All The Love Of The Universe, Future Primitive, Stone Flower, La Fuente Del Ritmo, Every Step Of The Way
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Eternal Caravan Of Reincarnation4:25
A2Waves Within3:54
A3Look Up (To See What's Coming Down)2:55
A4Just In Time To See The Sun2:13
A5Song Of The Wind6:03
A6All The Love Of The Universe7:39
B1Future Primitive4:20
B2Stone Flower6:04
B3La Fuente Del Ritmo4:30
B4Every Step Of The Way9:06
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Santana - Caravanserai (0190758176413) виниловая пластинка - по цене 2920 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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