Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка
Легенды блэк-дэт-метала, NECROPHOBIC, возвращаются с новым переизданием своего альбома "Hrimthursum" 2006 года!. NECROPHOBIC - бесспорные легенды дэт- и блэк-метала в андеграунде, с более чем 30-летней славной историей. Основанные в 1989 году барабанщиком Йоакимом Штернером, стокгольмские музыканты с самого начала пропагандировали своеобразное и бесстрашное видение, подтвердив свое мастерство легендарным дебютным альбомом "The Nocturnal Silence" 1993 года. Избегая застенчивого дилетантизма и примитивного звучания, которыми отличались многие из их сверстников, NECROPHOBIC создали собственную смелую и яркую идентичность, вызывая в воображении плотно мелодичный, но бесконечно злой подход к мрачному экстрим-металу, которому с тех пор подражали бесчисленные группы меньшего масштаба. В «Hrimthursum», пятом полноформатном альбоме, NECROPHOBIC уже добавили свой кощунственный атакующий метал с мелодией и атмосферой, не говоря уже о большом внимании к инструментальным деталям, когда альбом был впервые выпущен в 2006 году. Легенды металла переиздают этот полноформатный альбом в качестве первого из девяти грядущих переизданий. Альбом будет доступен в лимитированном издании на CD в слипкейсе, а также на 180-граммовом виниле с плакатом в гейтфолде.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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