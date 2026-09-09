Jean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
CHRONOLOGY
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб.
В наличии
Код товара: 165721
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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3 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758282619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
CHRONOLOGY
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Chronologie (Part 1), Chronologie (Part 2), Chronologie (Part 3), Chronologie (Part 4), Chronologie (Part 5), Chronologie (Part 6), Chronologie (Part 7), Chronologie (Part 8)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Chronology Part 1
|11:01
|A2
|Chronology Part 2
|6:05
|A3
|Chronology Part 3
|3:59
|B1
|Chronology Part 4
|3:58
|B2
|Chronology Part 5
|5:34
|B3
|Chronology Part 6
|3:45
|B4
|Chronology Part 7
|2:17
|B5
|Chronology Part 8
|5:08
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758282619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
CHRONOLOGY
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Chronologie (Part 1), Chronologie (Part 2), Chronologie (Part 3), Chronologie (Part 4), Chronologie (Part 5), Chronologie (Part 6), Chronologie (Part 7), Chronologie (Part 8)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Chronology Part 1
|11:01
|A2
|Chronology Part 2
|6:05
|A3
|Chronology Part 3
|3:59
|B1
|Chronology Part 4
|3:58
|B2
|Chronology Part 5
|5:34
|B3
|Chronology Part 6
|3:45
|B4
|Chronology Part 7
|2:17
|B5
|Chronology Part 8
|5:08
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Jean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластинка - по цене 3690 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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