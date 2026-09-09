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Jean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластинка

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Jean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластинка - фото 1
Jean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластинка - фото 2
Jean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластинка - фото 3
Jean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластинка - фото 4
Jean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластинка - фото 5
Jean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластинка - фото 6
Jean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
CHRONOLOGY
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластинка - фото 1
  • Jean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластинка - фото 2
  • Jean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластинка - фото 3
  • Jean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластинка - фото 4
  • Jean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластинка - фото 5
  • Jean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластинка - фото 6
  • Jean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165721
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластинка
3 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JARRE, JEAN-MICHEL
filter_none Товар входит в коллекцию JARRE, JEAN-MICHEL

Коллекция JARRE, JEAN-MICHEL


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758282619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
CHRONOLOGY
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Chronologie (Part 1), Chronologie (Part 2), Chronologie (Part 3), Chronologie (Part 4), Chronologie (Part 5), Chronologie (Part 6), Chronologie (Part 7), Chronologie (Part 8)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластинка

Track List

A1Chronology Part 111:01
A2Chronology Part 26:05
A3Chronology Part 33:59
B1Chronology Part 43:58
B2Chronology Part 55:34
B3Chronology Part 63:45
B4Chronology Part 72:17
B5Chronology Part 85:08

Отзывы о товаре Jean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758282619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
CHRONOLOGY
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Chronologie (Part 1), Chronologie (Part 2), Chronologie (Part 3), Chronologie (Part 4), Chronologie (Part 5), Chronologie (Part 6), Chronologie (Part 7), Chronologie (Part 8)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Chronology Part 111:01
A2Chronology Part 26:05
A3Chronology Part 33:59
B1Chronology Part 43:58
B2Chronology Part 55:34
B3Chronology Part 63:45
B4Chronology Part 72:17
B5Chronology Part 85:08
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Jean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластинка - по цене 3690 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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