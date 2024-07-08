Supermax - Types Of Skin (0190295743963) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
TYPES OF SKIN
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
В наличии
Код товара: 185061
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295743963]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
TYPES OF SKIN
Жанр
Диско
Трек-лист
Hollywood, Hotline, Raindance, In The Middle Of The Night, Ganja Generation, Spooky, Goodbye Juno, Gotta Be Something New
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Supermax - Types Of Skin (0190295743963) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Hollywood
|3:58
|A2
|Hotline
|6:29
|A3
|Raindance
|4:34
|A4
|In The Middle Of The Night
|4:02
|B1
|Ganja Generation
|4:00
|B2
|Spooky
|4:40
|B3
|Goodbye Jano
|4:56
|B4
|Gotta Be Something New
|5:06
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295743963]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
TYPES OF SKIN
Жанр
Диско
Трек-лист
Hollywood, Hotline, Raindance, In The Middle Of The Night, Ganja Generation, Spooky, Goodbye Juno, Gotta Be Something New
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Hollywood
|3:58
|A2
|Hotline
|6:29
|A3
|Raindance
|4:34
|A4
|In The Middle Of The Night
|4:02
|B1
|Ganja Generation
|4:00
|B2
|Spooky
|4:40
|B3
|Goodbye Jano
|4:56
|B4
|Gotta Be Something New
|5:06
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Types Of Skin - четвёртый студийный альбом 1980 года выпуска . Он посвящён отношениям между людьми с различным цветом кожи . Это ремастированое переиздание 2017 года на 180 гр. массе . Альбом по звучанию получился самым тяжелым в творчестве Supermax . Красочный конверт и сочное звучание его отличительные черты .
Недостатки:
Не отмечены .
Комментарий:
К моменту выхода альбома Курт Хауэнштайн был женат на чернокожей Дорин и у них было двое детей . Ему были близки проблемы межрассовых отношений . Очень рекомендую к прослушиванию и дальнейшему приобретению в КотоФото по самой низкой цене в городе .
Достоинства:
Types Of Skin — четвёртый студийный альбом западногерманского музыкального проекта Supermax . Альбом 1980 года отличается от придыдущих диско - реггейных альбомов . На нем сочно звучит хард-роковая гитара , хотя ритмы композиций танцевальные , а тексты песен наполнены глубокой философией и лирикой . Со времен выпуска это первое переиздание . Записан сочно , оформлен красочно .
Недостатки:
Нет .
Комментарий:
Альбом “Types Of Skin” – один из самых жестких по звучанию группы Supermax . Он давно стал культовым . “Types Of Skin” Курт Хауэнштайн посвятил борьбе с расизмом и полицейской расправе над чернокожими южноафриканцами, случившейся в резервации Соуэто 16 июня 1976 года . Многие любители Supermax называют Types Of Skin своим любимым альбомом , том числе и я .
Достоинства:
Отлично записанный музыкальный материал . Красиво оформленный конверт . По музыке просто "бомба" .
Во времена выхода альбома мы им заслушивались , настолько необычной тогда была эта музыка .
Недостатки:
Не существенные .
Комментарий:
Альбом вышел 3 октября 1980 года и почти сразу все композиции альбома стали хитами . Очень дорогостоящая реализация «Types of Skin» закончилась провалом продаж и это стало местью СМИ за популяризацию употребления наркотиков и сексуальной распущенности . Кроме реггей в музыке присутствует комбинация стилей диско, рок, фанк, джаз и фьюжн . Рекомендую к преобретению .
Достоинства:
Remaster 2017 года одного из лучших альбомов Курта 1980 г. выпуска, с углублёнными низами, не заглушающими воздушность и прозрачность верхних частот. В сети не мало разгромных отзывов об этом релизе (Впрочем, здесь проявляется класс проигрывающей техники и, возможно, кто-то услышит иначе), но я к ним не присоединяюсь.
Недостатки:
К сожалению, Warner Music упразднил оригинальный внутренний конверт с текстами и фото музыкантов, заменив его банальным белым стандартным, хотя и с антистатической вставкой...
Ну, а если придираться, - то и картон внешнего конверта мог бы быть потолще... =о)
Комментарий:
Немецкий диско-фанковый проект Supermax был основан в 1976 году австрийским музыкантом Куртом Хауэнштайном. Группа была создана в сотрудничестве с австрийским продюсером Петером Хауке в городе Франкфурт-на-Майне. Пик популярности проекта пришелся на период с 1977 по 1983 годы, период активной студийной деятельности продолжался с 1977 по 1993 годы. Музыка коллектива сочетает в себе такие стили, как рэгги, соул, фанк, диско, джаз, элементы арт и хард-рока, этническую музыку и африканские ритмы.
Supermax - Types Of Skin (0190295743963) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2570 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Supermax - Types Of Skin (0190295743963) виниловая пластинка
Достоинства:
Types Of Skin - четвёртый студийный альбом 1980 года выпуска . Он посвящён отношениям между людьми с различным цветом кожи . Это ремастированое переиздание 2017 года на 180 гр. массе . Альбом по звучанию получился самым тяжелым в творчестве Supermax . Красочный конверт и сочное звучание его отличительные черты .
Недостатки:
Не отмечены .
Комментарий:
К моменту выхода альбома Курт Хауэнштайн был женат на чернокожей Дорин и у них было двое детей . Ему были близки проблемы межрассовых отношений . Очень рекомендую к прослушиванию и дальнейшему приобретению в КотоФото по самой низкой цене в городе .
Достоинства:
Types Of Skin — четвёртый студийный альбом западногерманского музыкального проекта Supermax . Альбом 1980 года отличается от придыдущих диско - реггейных альбомов . На нем сочно звучит хард-роковая гитара , хотя ритмы композиций танцевальные , а тексты песен наполнены глубокой философией и лирикой . Со времен выпуска это первое переиздание . Записан сочно , оформлен красочно .
Недостатки:
Нет .
Комментарий:
Альбом “Types Of Skin” – один из самых жестких по звучанию группы Supermax . Он давно стал культовым . “Types Of Skin” Курт Хауэнштайн посвятил борьбе с расизмом и полицейской расправе над чернокожими южноафриканцами, случившейся в резервации Соуэто 16 июня 1976 года . Многие любители Supermax называют Types Of Skin своим любимым альбомом , том числе и я .
Достоинства:
Отлично записанный музыкальный материал . Красиво оформленный конверт . По музыке просто "бомба" .
Во времена выхода альбома мы им заслушивались , настолько необычной тогда была эта музыка .
Недостатки:
Не существенные .
Комментарий:
Альбом вышел 3 октября 1980 года и почти сразу все композиции альбома стали хитами . Очень дорогостоящая реализация «Types of Skin» закончилась провалом продаж и это стало местью СМИ за популяризацию употребления наркотиков и сексуальной распущенности . Кроме реггей в музыке присутствует комбинация стилей диско, рок, фанк, джаз и фьюжн . Рекомендую к преобретению .
Достоинства:
Remaster 2017 года одного из лучших альбомов Курта 1980 г. выпуска, с углублёнными низами, не заглушающими воздушность и прозрачность верхних частот. В сети не мало разгромных отзывов об этом релизе (Впрочем, здесь проявляется класс проигрывающей техники и, возможно, кто-то услышит иначе), но я к ним не присоединяюсь.
Недостатки:
К сожалению, Warner Music упразднил оригинальный внутренний конверт с текстами и фото музыкантов, заменив его банальным белым стандартным, хотя и с антистатической вставкой...
Ну, а если придираться, - то и картон внешнего конверта мог бы быть потолще... =о)
Комментарий:
Немецкий диско-фанковый проект Supermax был основан в 1976 году австрийским музыкантом Куртом Хауэнштайном. Группа была создана в сотрудничестве с австрийским продюсером Петером Хауке в городе Франкфурт-на-Майне. Пик популярности проекта пришелся на период с 1977 по 1983 годы, период активной студийной деятельности продолжался с 1977 по 1993 годы. Музыка коллектива сочетает в себе такие стили, как рэгги, соул, фанк, диско, джаз, элементы арт и хард-рока, этническую музыку и африканские ритмы.