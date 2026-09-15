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The Replacements - Pleased To Meet Me Outtakes & Alternates (0603497845040) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Replacements - Pleased To Meet Me Outtakes & Alternates (0603497845040) виниловая пластинка

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The Replacements - Pleased To Meet Me Outtakes &amp; Alternates (0603497845040) виниловая пластинка - фото 1
The Replacements - Pleased To Meet Me Outtakes &amp; Alternates (0603497845040) виниловая пластинка - фото 2
The Replacements - Pleased To Meet Me Outtakes &amp; Alternates (0603497845040) виниловая пластинка - фото 3
The Replacements - Pleased To Meet Me Outtakes &amp; Alternates (0603497845040) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Replacements
Альбом (сингл)
Pleased To Meet Me Outtakes & Alternates
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Replacements - Pleased To Meet Me Outtakes &amp; Alternates (0603497845040) виниловая пластинка - фото 1
  • The Replacements - Pleased To Meet Me Outtakes &amp; Alternates (0603497845040) виниловая пластинка - фото 2
  • The Replacements - Pleased To Meet Me Outtakes &amp; Alternates (0603497845040) виниловая пластинка - фото 3
  • The Replacements - Pleased To Meet Me Outtakes &amp; Alternates (0603497845040) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500865
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Replacements - Pleased To Meet Me Outtakes & Alternates (0603497845040) виниловая пластинка
2 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497845040]
Исполнитель
The Replacements
Альбом (сингл)
Pleased To Meet Me Outtakes & Alternates
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Replacements - Pleased To Meet Me Outtakes & Alternates (0603497845040) виниловая пластинка

The Replacements - Pleased To Meet Me Outtakes & Alternates (0603497845040) виниловая пластинка

Отзывы о товаре The Replacements - Pleased To Meet Me Outtakes & Alternates (0603497845040) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497845040]
Исполнитель
The Replacements
Альбом (сингл)
Pleased To Meet Me Outtakes & Alternates
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Replacements - Pleased To Meet Me Outtakes & Alternates (0603497845040) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Replacements - Pleased To Meet Me Outtakes & Alternates (0603497845040) виниловая пластинка - по цене 2610 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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