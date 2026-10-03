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Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка

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Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка - фото 1
Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка - фото 2
Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка - фото 3
Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка - фото 4
Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка - фото 5
Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка - фото 6
Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка - фото 7
Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка - фото 8
Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
ELECTRONICA 2: THE HEART OF NOISE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка - фото 1
  • Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка - фото 2
  • Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка - фото 3
  • Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка - фото 4
  • Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка - фото 5
  • Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка - фото 6
  • Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка - фото 7
  • Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка - фото 8
  • Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98992
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JARRE, JEAN-MICHEL
filter_none Товар входит в коллекцию JARRE, JEAN-MICHEL

Коллекция JARRE, JEAN-MICHEL


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751966819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
ELECTRONICA 2: THE HEART OF NOISE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Heart Of Noise: Part 1 - Feat., The Heart Of Noise: Part 2, Brick England - Feat., These Creatures - Feat., As One - Feat., Here For You - Feat., Electrees - Feat., Exit - Feat., What You Want - Feat., Gisele - Feat., Switch On Leon - Feat., Circus - Feat., Why This, Why That And Why? - Feat., The Architect - Feat., Swipe To The Right - Feat., Walking The Mile - Feat., Falling Down, The Heart Of Noise (The Origin)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка

Track List

The Heart Of Noise
A1JMJ, Rone – Part 14:26
A2JMJ – Part 24:10
A3JMJ, Pet Shop Boys – Brick England4:01
A4JMJ, Julia Holter – These Creatures3:40
A5JMJ, Primal Scream – As One3:58
B1JMJ, Gary Numan – Here For You3:59
B2JMJ, Hans Zimmer – Electrees4:10
B3JMJ, Edward Snowden – Exit6:19
B4JMJ, Peaches – What You Want3:27
C1JMJ, Sebastien Tellier – Gisele3:43
C2JMJ, The Orb – Switch On Leon4:43
C3JMJ, Siriusmo – Circus3:09
C4JMJ, Yello – Why This, Why That And Why?3:58
D1JMJ, Jeff Mills – The Architect4:43
D2JMJ, Cyndi Lauper – Swipe To The Right4:54
D3JMJ, Christophe – Walking The Mile4:52
D4JMJ – Falling Down3:23
D5JMJ – The Heart Of Noise (The Origin)2:39

Отзывы о товаре Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751966819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
ELECTRONICA 2: THE HEART OF NOISE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Heart Of Noise: Part 1 - Feat., The Heart Of Noise: Part 2, Brick England - Feat., These Creatures - Feat., As One - Feat., Here For You - Feat., Electrees - Feat., Exit - Feat., What You Want - Feat., Gisele - Feat., Switch On Leon - Feat., Circus - Feat., Why This, Why That And Why? - Feat., The Architect - Feat., Swipe To The Right - Feat., Walking The Mile - Feat., Falling Down, The Heart Of Noise (The Origin)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

The Heart Of Noise
A1JMJ, Rone – Part 14:26
A2JMJ – Part 24:10
A3JMJ, Pet Shop Boys – Brick England4:01
A4JMJ, Julia Holter – These Creatures3:40
A5JMJ, Primal Scream – As One3:58
B1JMJ, Gary Numan – Here For You3:59
B2JMJ, Hans Zimmer – Electrees4:10
B3JMJ, Edward Snowden – Exit6:19
B4JMJ, Peaches – What You Want3:27
C1JMJ, Sebastien Tellier – Gisele3:43
C2JMJ, The Orb – Switch On Leon4:43
C3JMJ, Siriusmo – Circus3:09
C4JMJ, Yello – Why This, Why That And Why?3:58
D1JMJ, Jeff Mills – The Architect4:43
D2JMJ, Cyndi Lauper – Swipe To The Right4:54
D3JMJ, Christophe – Walking The Mile4:52
D4JMJ – Falling Down3:23
D5JMJ – The Heart Of Noise (The Origin)2:39
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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