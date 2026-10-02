Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
EQUINOXE INFINITY
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 387706
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Загружаем...
4 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758764511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
EQUINOXE INFINITY
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Watchers (Movement 1), Flying Totems (Movement 2), Robots Dont Cry (Movement 3), All That You Leave Behind (Movement 4), If The Wind Could Speak (Movement 5), Infinity (Movement 6), Machines Are Learning (Movement 7), The Opening (Movement 8), Don’t Look Back (Movement 9), Equinoxe Infinity (Movement 10)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Watchers (Movement 1)
|2:58
|A2
|Flying Totems (Movement 2)
|3:54
|A3
|Robots Don't Cry (Movement 3)
|5:44
|A4
|All That You Leave Behind (Movement 4)
|4:01
|A5
|If The Wind Could Speak (Movement 5)
|1:42
|B1
|Infinity (Movement 6)
|4:14
|B2
|Machines Are Learning (Movement 7)
|2:07
|B3
|The Opening (Movement 8)
|4:16
|B4
|Don’t Look Back (Movement 9)
|3:36
|B5
|Equinoxe Infinity (Movement 10)
|7:35
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758764511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
EQUINOXE INFINITY
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Watchers (Movement 1), Flying Totems (Movement 2), Robots Dont Cry (Movement 3), All That You Leave Behind (Movement 4), If The Wind Could Speak (Movement 5), Infinity (Movement 6), Machines Are Learning (Movement 7), The Opening (Movement 8), Don’t Look Back (Movement 9), Equinoxe Infinity (Movement 10)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|The Watchers (Movement 1)
|2:58
|A2
|Flying Totems (Movement 2)
|3:54
|A3
|Robots Don't Cry (Movement 3)
|5:44
|A4
|All That You Leave Behind (Movement 4)
|4:01
|A5
|If The Wind Could Speak (Movement 5)
|1:42
|B1
|Infinity (Movement 6)
|4:14
|B2
|Machines Are Learning (Movement 7)
|2:07
|B3
|The Opening (Movement 8)
|4:16
|B4
|Don’t Look Back (Movement 9)
|3:36
|B5
|Equinoxe Infinity (Movement 10)
|7:35
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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