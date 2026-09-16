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Jimi Hendrix Experience - Winterland (198029892710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jimi Hendrix Experience - Winterland (198029892710) виниловая пластинка

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Jimi Hendrix Experience - Winterland (198029892710) - фото 1
Jimi Hendrix Experience - Winterland (198029892710) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jimi Hendrix Experience
Альбом (сингл)
Winterland
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimi Hendrix Experience - Winterland (198029892710) - фото 1
  • Jimi Hendrix Experience - Winterland (198029892710) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737159
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jimi Hendrix Experience - Winterland (198029892710) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[198029892710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jimi Hendrix Experience
Альбом (сингл)
Winterland
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Fire, Foxey Lady, Like A Rolling Stone, Hey Joe, Little Wing, Are You Experienced?, Purple Haze
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Голландия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimi Hendrix Experience - Winterland (198029892710) виниловая пластинка

Лучшие моменты из легендарных выступлений группы Jimi Hendrix Experience в историческом зале Winterland Ballroom в Сан-Франциско, Калифорния, с 10 по 12 октября 1968 года. Издание на виниле Эти специальные выступления были приурочены к двухлетней годовщине создания группы Jimi Hendrix Experience и состоялись как раз в момент выхода новаторского альбома Electric Ladyland. В альбоме Winterland представлены одни из самых впечатляющих гитарных работ Хендрикса с редкими концертными версиями классических песен, таких как «Are You Experienced?» или «Little Wing». Поклонники также оценят исполнение Хендриксом песни Боба Дилана «Like A Rolling Stone». Подборка, безусловно, великолепна и должна удовлетворить тех, кто хочет насладиться отличными живыми выступлениями Джими Хендрикса.

Отзывы о товаре Jimi Hendrix Experience - Winterland (198029892710) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[198029892710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jimi Hendrix Experience
Альбом (сингл)
Winterland
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Fire, Foxey Lady, Like A Rolling Stone, Hey Joe, Little Wing, Are You Experienced?, Purple Haze
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Голландия
Описание
Лучшие моменты из легендарных выступлений группы Jimi Hendrix Experience в историческом зале Winterland Ballroom в Сан-Франциско, Калифорния, с 10 по 12 октября 1968 года. Издание на виниле Эти специальные выступления были приурочены к двухлетней годовщине создания группы Jimi Hendrix Experience и состоялись как раз в момент выхода новаторского альбома Electric Ladyland. В альбоме Winterland представлены одни из самых впечатляющих гитарных работ Хендрикса с редкими концертными версиями классических песен, таких как «Are You Experienced?» или «Little Wing». Поклонники также оценят исполнение Хендриксом песни Боба Дилана «Like A Rolling Stone». Подборка, безусловно, великолепна и должна удовлетворить тех, кто хочет насладиться отличными живыми выступлениями Джими Хендрикса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jimi Hendrix Experience - Winterland (198029892710) виниловая пластинка - стоимость товара 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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