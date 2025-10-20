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Guano Apes - Walking On A Thin Line (0198028646017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Guano Apes - Walking On A Thin Line (0198028646017) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Guano Apes - Walking On A Thin Line (0198028646017) виниловая пластинка - фото 1
Guano Apes - Walking On A Thin Line (0198028646017) виниловая пластинка - фото 2
Guano Apes - Walking On A Thin Line (0198028646017) виниловая пластинка - фото 3
Guano Apes - Walking On A Thin Line (0198028646017) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Guano Apes
Альбом (сингл)
Walking On A Thin Line
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Guano Apes - Walking On A Thin Line (0198028646017) виниловая пластинка - фото 1
  • Guano Apes - Walking On A Thin Line (0198028646017) виниловая пластинка - фото 2
  • Guano Apes - Walking On A Thin Line (0198028646017) виниловая пластинка - фото 3
  • Guano Apes - Walking On A Thin Line (0198028646017) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707951
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Guano Apes - Walking On A Thin Line (0198028646017) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028646017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Guano Apes
Альбом (сингл)
Walking On A Thin Line
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
You Can't Stop Me, Dick, Kiss The Dawn, Pretty In Scarlet, Diokhan, Quietly, High, Sing That Song, Scratch The Pitch, Plastic Mouth, Storm, Sugar Skin
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Guano Apes - Walking On A Thin Line (0198028646017) виниловая пластинка

Walking on a Thin Line — третий студийный альбом Guano Apes, выпущенный в 2003 году.. Издание на виниле.. На своем третьем альбоме Walking On A Thin Line Guano Apes из Геттингена в очередной раз показывают, что могут предложить полный набор эмоций. Фронтвумен Сандра Насич поет то певуче и соблазнительно, то мрачно и ревуще, и вместе со своими тремя коллегами-музыкантами выдает шедевр, который столь же цельный, сколь и разнообразный.

Отзывы о товаре Guano Apes - Walking On A Thin Line (0198028646017) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
20.10.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Музыка играла громко. На видео звук искажен. Все супер
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Давно хотел себе этот альбом в коллекцию, но данное издание разочаровало, тонкий конверт, уголок вкладыша был замят, а самое печальное - это звук. Этот альбом я заслушал до дыр еще когда он вышел, но и до сих пор с удовольствием слушаю его на повседневе, поэтому знаю ккак должно звучать, но пласт с ходу показался с каким-то искажениями в районе верхней середины... В целом доволен, но не на 100%



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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028646017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Guano Apes
Альбом (сингл)
Walking On A Thin Line
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
You Can't Stop Me, Dick, Kiss The Dawn, Pretty In Scarlet, Diokhan, Quietly, High, Sing That Song, Scratch The Pitch, Plastic Mouth, Storm, Sugar Skin
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Walking on a Thin Line — третий студийный альбом Guano Apes, выпущенный в 2003 году.. Издание на виниле.. На своем третьем альбоме Walking On A Thin Line Guano Apes из Геттингена в очередной раз показывают, что могут предложить полный набор эмоций. Фронтвумен Сандра Насич поет то певуче и соблазнительно, то мрачно и ревуще, и вместе со своими тремя коллегами-музыкантами выдает шедевр, который столь же цельный, сколь и разнообразный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Музыка играла громко. На видео звук искажен. Все супер
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Давно хотел себе этот альбом в коллекцию, но данное издание разочаровало, тонкий конверт, уголок вкладыша был замят, а самое печальное - это звук. Этот альбом я заслушал до дыр еще когда он вышел, но и до сих пор с удовольствием слушаю его на повседневе, поэтому знаю ккак должно звучать, но пласт с ходу показался с каким-то искажениями в районе верхней середины... В целом доволен, но не на 100%


Guano Apes - Walking On A Thin Line (0198028646017) виниловая пластинка - стоимость товара 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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