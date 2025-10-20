Guano Apes - Walking On A Thin Line (0198028646017) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Guano Apes
Альбом (сингл)
Walking On A Thin Line
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб.
В наличии
Код товара: 707951
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3 090 руб.
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028646017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Guano Apes
Альбом (сингл)
Walking On A Thin Line
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
You Can't Stop Me, Dick, Kiss The Dawn, Pretty In Scarlet, Diokhan, Quietly, High, Sing That Song, Scratch The Pitch, Plastic Mouth, Storm, Sugar Skin
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Guano Apes - Walking On A Thin Line (0198028646017) виниловая пластинка
Walking on a Thin Line — третий студийный альбом Guano Apes, выпущенный в 2003 году.. Издание на виниле.. На своем третьем альбоме Walking On A Thin Line Guano Apes из Геттингена в очередной раз показывают, что могут предложить полный набор эмоций. Фронтвумен Сандра Насич поет то певуче и соблазнительно, то мрачно и ревуще, и вместе со своими тремя коллегами-музыкантами выдает шедевр, который столь же цельный, сколь и разнообразный.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028646017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Guano Apes
Альбом (сингл)
Walking On A Thin Line
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
You Can't Stop Me, Dick, Kiss The Dawn, Pretty In Scarlet, Diokhan, Quietly, High, Sing That Song, Scratch The Pitch, Plastic Mouth, Storm, Sugar Skin
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Walking on a Thin Line — третий студийный альбом Guano Apes, выпущенный в 2003 году.. Издание на виниле.. На своем третьем альбоме Walking On A Thin Line Guano Apes из Геттингена в очередной раз показывают, что могут предложить полный набор эмоций. Фронтвумен Сандра Насич поет то певуче и соблазнительно, то мрачно и ревуще, и вместе со своими тремя коллегами-музыкантами выдает шедевр, который столь же цельный, сколь и разнообразный.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Музыка играла громко. На видео звук искажен. Все супер
Достоинства:
Комментарий:
Давно хотел себе этот альбом в коллекцию, но данное издание разочаровало, тонкий конверт, уголок вкладыша был замят, а самое печальное - это звук. Этот альбом я заслушал до дыр еще когда он вышел, но и до сих пор с удовольствием слушаю его на повседневе, поэтому знаю ккак должно звучать, но пласт с ходу показался с каким-то искажениями в районе верхней середины... В целом доволен, но не на 100%
Guano Apes - Walking On A Thin Line (0198028646017) виниловая пластинка - стоимость товара 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Guano Apes - Walking On A Thin Line (0198028646017) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Музыка играла громко. На видео звук искажен. Все супер
Достоинства:
Комментарий:
Давно хотел себе этот альбом в коллекцию, но данное издание разочаровало, тонкий конверт, уголок вкладыша был замят, а самое печальное - это звук. Этот альбом я заслушал до дыр еще когда он вышел, но и до сих пор с удовольствием слушаю его на повседневе, поэтому знаю ккак должно звучать, но пласт с ходу показался с каким-то искажениями в районе верхней середины... В целом доволен, но не на 100%