Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка
Greatest Hits — альбом главных хитов британо-американской рок- группы Fleetwood Mac, выпущенный в 1988 году. Он охватывает период наибольшего коммерческого успеха группы — с середины 1970-х до конца 1980-х годов. Издание на виниле. Группа Fleetwood Mac (первоначально Fleetwood Mac Питера Грина) была образована в 1967 году после ухода Грина из Bluesbreakers Джона Мейолла. Взяв с собой ритм-секцию Мика Флитвуда и Джона Макви, Грин назвал новый коллектив в их честь, поскольку хотел, чтобы группа сохранила свою самобытность и после его участия. При поддержке двух других талантливых музыкантов, Джереми Спенсера и Дэнни Кирвана, группа сразу же заявила о себе, записав несколько успешных блюзовых композиций на лейбле Майка Вернона Blue Horizon, а затем расширила свою деятельность и выпустила несколько превосходных и невероятно успешных рок-песен и инструментальных композиций. Грин возглавлял группу менее трех лет, покинув ее в мае 1970 года, но за это время, как задокументировано в этом великолепном сборнике, он создал некоторые из лучших музыкальных произведений той эпохи, включая признанную классику, такую ??как «Albatross», «Black Magic Woman», «Oh Well» и душераздирающе прекрасную «Man of the World».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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