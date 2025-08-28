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Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка - фото 1
Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка - фото 2
Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка - фото 3
Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка - фото 4
Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Ночь Короче Дня
Жанр
Русский Heavy Power Metal
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка - фото 1
  • Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка - фото 2
  • Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка - фото 3
  • Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка - фото 4
  • Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 
Начислим 115 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696053
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка
2 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Ночь Короче Дня
Жанр
Русский Heavy Power Metal
Трек-лист
Рабство Иллюзий, Паранойя, Ангельская Пыль, Уходи, И Не Возвращайся, Король Дороги Возьми Моё Сердце, Зверь, Дух Войны, Ночь Короче Дня
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка

Группа Ария приступила к переизданию дискографии своих номерных альбомов на виниле.. «Ночь коро?че дня» — шестой студийный альбом группы «Ария».



Теги товара: Ария, Limited Edition

Отзывы о товаре Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качество винила хорошее, диск ровный, изъянов звучания нет. Конверт качественный. Собственно в коллекцию, что бы иногда послушать, знаем то наизусть до последней ноты! ))) Фоток не прилагаю, ибо всё норм



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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Ночь Короче Дня
Жанр
Русский Heavy Power Metal
Трек-лист
Рабство Иллюзий, Паранойя, Ангельская Пыль, Уходи, И Не Возвращайся, Король Дороги Возьми Моё Сердце, Зверь, Дух Войны, Ночь Короче Дня
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Группа Ария приступила к переизданию дискографии своих номерных альбомов на виниле.. «Ночь коро?че дня» — шестой студийный альбом группы «Ария».


Теги товара: Ария, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качество винила хорошее, диск ровный, изъянов звучания нет. Конверт качественный. Собственно в коллекцию, что бы иногда послушать, знаем то наизусть до последней ноты! ))) Фоток не прилагаю, ибо всё норм


Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2950 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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