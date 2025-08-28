Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Ночь Короче Дня
Жанр
Русский Heavy Power Metal
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
В наличии
Код товара: 696053
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2 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Ночь Короче Дня
Жанр
Русский Heavy Power Metal
Трек-лист
Рабство Иллюзий, Паранойя, Ангельская Пыль, Уходи, И Не Возвращайся, Король Дороги Возьми Моё Сердце, Зверь, Дух Войны, Ночь Короче Дня
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка
Группа Ария приступила к переизданию дискографии своих номерных альбомов на виниле.. «Ночь коро?че дня» — шестой студийный альбом группы «Ария».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария, Limited Edition
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Ночь Короче Дня
Жанр
Русский Heavy Power Metal
Трек-лист
Рабство Иллюзий, Паранойя, Ангельская Пыль, Уходи, И Не Возвращайся, Король Дороги Возьми Моё Сердце, Зверь, Дух Войны, Ночь Короче Дня
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Группа Ария приступила к переизданию дискографии своих номерных альбомов на виниле.. «Ночь коро?че дня» — шестой студийный альбом группы «Ария».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария, Limited Edition
Достоинства:
Комментарий:
Качество винила хорошее, диск ровный, изъянов звучания нет. Конверт качественный. Собственно в коллекцию, что бы иногда послушать, знаем то наизусть до последней ноты! ))) Фоток не прилагаю, ибо всё норм
Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2950 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ария - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Качество винила хорошее, диск ровный, изъянов звучания нет. Конверт качественный. Собственно в коллекцию, что бы иногда послушать, знаем то наизусть до последней ноты! ))) Фоток не прилагаю, ибо всё норм