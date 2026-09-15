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Thibault Cauvin - Films (0194398439310) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Thibault Cauvin - Films (0194398439310) виниловая пластинка

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Thibault Cauvin - Films (0194398439310) виниловая пластинка - фото 1
Thibault Cauvin - Films (0194398439310) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Thibault Cauvin
Альбом (сингл)
Films
Жанр
Jazz, Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Thibault Cauvin - Films (0194398439310) виниловая пластинка - фото 1
  • Thibault Cauvin - Films (0194398439310) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500478
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Thibault Cauvin - Films (0194398439310) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398439310]
Исполнитель
Thibault Cauvin
Альбом (сингл)
Films
Жанр
Jazz, Классическая музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thibault Cauvin - Films (0194398439310) виниловая пластинка

Thibault Cauvin - Films (0194398439310) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Thibault Cauvin - Films (0194398439310) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398439310]
Исполнитель
Thibault Cauvin
Альбом (сингл)
Films
Жанр
Jazz, Классическая музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Thibault Cauvin - Films (0194398439310) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thibault Cauvin - Films (0194398439310) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2970 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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