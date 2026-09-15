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Night Demon - Year Of The Demon (0194399650011) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Night Demon - Year Of The Demon (0194399650011) виниловая пластинка

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Night Demon - Year Of The Demon (0194399650011) виниловая пластинка - фото 1
Night Demon - Year Of The Demon (0194399650011) виниловая пластинка - фото 2
Night Demon - Year Of The Demon (0194399650011) виниловая пластинка - фото 3
Night Demon - Year Of The Demon (0194399650011) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Night Demon
Альбом (сингл)
Year Of The Demon
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Night Demon - Year Of The Demon (0194399650011) виниловая пластинка - фото 1
  • Night Demon - Year Of The Demon (0194399650011) виниловая пластинка - фото 2
  • Night Demon - Year Of The Demon (0194399650011) виниловая пластинка - фото 3
  • Night Demon - Year Of The Demon (0194399650011) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647102
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Night Demon - Year Of The Demon (0194399650011) виниловая пластинка
2 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399650011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Night Demon
Альбом (сингл)
Year Of The Demon
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Empires Fall, Kill The Pain, Are You Out There, Vysteria, In Trance (Live), Fast Bikes, 100 MPH, The Sun Goes Down, Wasted Years (Live), Top Of The Bill (Live)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Night Demon - Year Of The Demon (0194399650011) виниловая пластинка

Мастера хэви-метала из Южной Калифорнии NIGHT DEMON с гордостью представляют свою новую компиляцию YEAR OF THE DEMON!.. Суть проекта проста: эти песни заслуживают более широкого релиза, чем коллекционное издание на 7-дюймовом виниле, которое они получили в 2020 году. С этой целью Year of the Demon собирает эти ценные треки в одном месте, чтобы все могли насладиться ими в полной мере! Комплект дополняет потрясающая обложка, созданная Доном Фьюри. В конце концов, Year Of The Demon назван так удачно, потому что он отражает год жизни NIGHT DEMON, год жизни всех нас, непохожий ни на что, что кто-либо из нас когда-либо переживал раньше. Это моментальный снимок, постоянный маркер того момента времени. Релиз будет доступен в виде издания на 180-граммовом виниле, а также в лимитированном издании на CD в диджисливе (в экологически чистой упаковке)!



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Night Demon - Year Of The Demon (0194399650011) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399650011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Night Demon
Альбом (сингл)
Year Of The Demon
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Empires Fall, Kill The Pain, Are You Out There, Vysteria, In Trance (Live), Fast Bikes, 100 MPH, The Sun Goes Down, Wasted Years (Live), Top Of The Bill (Live)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Мастера хэви-метала из Южной Калифорнии NIGHT DEMON с гордостью представляют свою новую компиляцию YEAR OF THE DEMON!.. Суть проекта проста: эти песни заслуживают более широкого релиза, чем коллекционное издание на 7-дюймовом виниле, которое они получили в 2020 году. С этой целью Year of the Demon собирает эти ценные треки в одном месте, чтобы все могли насладиться ими в полной мере! Комплект дополняет потрясающая обложка, созданная Доном Фьюри. В конце концов, Year Of The Demon назван так удачно, потому что он отражает год жизни NIGHT DEMON, год жизни всех нас, непохожий ни на что, что кто-либо из нас когда-либо переживал раньше. Это моментальный снимок, постоянный маркер того момента времени. Релиз будет доступен в виде издания на 180-граммовом виниле, а также в лимитированном издании на CD в диджисливе (в экологически чистой упаковке)!


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Night Demon - Year Of The Demon (0194399650011) виниловая пластинка - стоимость товара 2830 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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