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Coma Cose - Nostralgia (coloured) (0194399381212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Coma Cose - Nostralgia (coloured) (0194399381212) виниловая пластинка

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Coma Cose - Nostralgia (coloured) (0194399381212) виниловая пластинка - фото 1
Coma Cose - Nostralgia (coloured) (0194399381212) виниловая пластинка - фото 2
Coma Cose - Nostralgia (coloured) (0194399381212) виниловая пластинка - фото 3
Coma Cose - Nostralgia (coloured) (0194399381212) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Coma Cose
Альбом (сингл)
Nostralgia
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Coma Cose - Nostralgia (coloured) (0194399381212) виниловая пластинка - фото 1
  • Coma Cose - Nostralgia (coloured) (0194399381212) виниловая пластинка - фото 2
  • Coma Cose - Nostralgia (coloured) (0194399381212) виниловая пластинка - фото 3
  • Coma Cose - Nostralgia (coloured) (0194399381212) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647121
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Coma Cose - Nostralgia (coloured) (0194399381212) виниловая пластинка
2 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399381212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Coma Cose
Альбом (сингл)
Nostralgia
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Mille Tempeste, La Canzone Dei Lupi, Discoteche Abbandonate, Fiamme Negli Occhi, Novantasei, Zombie Al Carrefour, Outro (Skit)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coma Cose - Nostralgia (coloured) (0194399381212) виниловая пластинка

Пятый альбом итальянского дуэта Coma_Cose, выпущенный в апреле 2021 года на лейблах Asian Fake и Epic Music. Включает песню Fiamme negli occhi, участвовавшую в фестивале Сан-Ремо 2021.. NOSTRALGIA - это концептуальный альбом на футуристическом языке, который содержит в нескольких песнях мир значений, возникших из прошлого, которое все еще горит. Это возможность оглянуться назад, увековечивая изменения жизни, когда вы постоянно путешествуете, чтобы открыть для себя темы и новые настройки звука.

Отзывы о товаре Coma Cose - Nostralgia (coloured) (0194399381212) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399381212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Coma Cose
Альбом (сингл)
Nostralgia
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Mille Tempeste, La Canzone Dei Lupi, Discoteche Abbandonate, Fiamme Negli Occhi, Novantasei, Zombie Al Carrefour, Outro (Skit)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Пятый альбом итальянского дуэта Coma_Cose, выпущенный в апреле 2021 года на лейблах Asian Fake и Epic Music. Включает песню Fiamme negli occhi, участвовавшую в фестивале Сан-Ремо 2021.. NOSTRALGIA - это концептуальный альбом на футуристическом языке, который содержит в нескольких песнях мир значений, возникших из прошлого, которое все еще горит. Это возможность оглянуться назад, увековечивая изменения жизни, когда вы постоянно путешествуете, чтобы открыть для себя темы и новые настройки звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Coma Cose - Nostralgia (coloured) (0194399381212) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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