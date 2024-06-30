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Led Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Led Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка

5 Отзывы
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Led Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка - фото 1
Led Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка - фото 2
Led Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка - фото 3
Led Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка - фото 4
Led Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка - фото 5
Led Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Led Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка - фото 1
  • Led Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка - фото 2
  • Led Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка - фото 3
  • Led Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка - фото 4
  • Led Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка - фото 5
  • Led Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165760
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Led Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция LED ZEPPELIN
filter_none Товар входит в коллекцию LED ZEPPELIN

Коллекция LED ZEPPELIN


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227966416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Good Times Bad Times, Babe I'm Gonna Leave You, You Shook Me, Dazed And Confused, Your Time Is Gonna Come, Black Mountain Side, Communication Breakdown, I Can't Quit You Baby, How Many More Times
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Led Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка

Track List

A1Good Times Bad Times2:46
A2Babe I'm Gonna Leave You6:42
A3You Shook Me6:28
A4Dazed And Confused6:28
B1Your Time Is Gonna Come4:34
B2Black Mountain Side2:12
B3Communication Breakdown2:30
B4I Can't Quit You Baby4:42
B5How Many More Times8:27



Теги товара: Led Zeppelin

Отзывы о товаре Led Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка

30.06.2024
Олег

Достоинства:
Первый альбом родоначальников хард рока , выпущен 12 января 1969 года . Это переиздание на 180 гр. виниловой массе .
Оформление сохранено оригинальное . Звучание понравилось . Масса ровная , не шумит .

Недостатки:
Не серьезные .

Комментарий:
Этот альбом был 8 раз признан платиновым . Очень интересен , как показатель с чего Led Zeppelin начинали . Рекомендую к преобретению как поклонникам , так и интересующимся . Цена Котофото приемлемая .
02.03.2023
Елена

Достоинства:
Первый студийный альбом Led Zeppelin выпущенный Atlantic Records 12 января 1969 года. Изначально альбом собрал негативные отзывы прессы, но имел большой коммерческий успех , поэтому впоследствии был высоко оценён критиками.
ПродюсерДжимми Пейдж . Это издание на 180 гр. виниле . Отличная полиграфия на разворотном конверте - все как в первоисточнике . Запись отличная .

Недостатки:
Не значительные .

Комментарий:
На запись альбома группа истратила 1782 фунтов стерлингов , а собрал в целом около 3.5 миллиона фунтов . Это говорит само за себя . Альбом обязателен в коллекцию , т.к. его выпуск считается днем рождения хеви-метала . Опыт использования 6 месяцев и каждый раз при прослушивании нахожу что-то новое для себя . Однозначно рекомендую .
26.08.2022
Алексей

Достоинства:
Практически как оригинал, звук достойный.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
На мой взгляд самый напористый и хардовый альбом. И я бы включил его а 3- ку лучших!!!
18.06.2021
александр

Достоинства:
Новая, запечатанная пластинка, ровная по горизонтали, лейбл atlantic, Высокое качество записи, европейское издание. Внутренний, бумажный пакет, имеет полиэтиленовую прослойку.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Отличный дебют группы. На тыльной стороне альбома, можно увидеть фотографии участников коллектива и трек - лист. Думается, что led zeppelin, будут слушать во все времена и все народы.
28.01.2020
Валерий

Достоинства:
Классика жанра. Замечательное издание как для подарка, так и для своей коллекции.
.

Недостатки:
Записано хорошо, но немного глуховато, на мой взгляд.

Комментарий:
Очень рад приобретению этой пластинки.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227966416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Good Times Bad Times, Babe I'm Gonna Leave You, You Shook Me, Dazed And Confused, Your Time Is Gonna Come, Black Mountain Side, Communication Breakdown, I Can't Quit You Baby, How Many More Times
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Good Times Bad Times2:46
A2Babe I'm Gonna Leave You6:42
A3You Shook Me6:28
A4Dazed And Confused6:28
B1Your Time Is Gonna Come4:34
B2Black Mountain Side2:12
B3Communication Breakdown2:30
B4I Can't Quit You Baby4:42
B5How Many More Times8:27


Теги товара: Led Zeppelin
Самовывоз
Доставка
Отзывы
30.06.2024
Олег

Достоинства:
Первый альбом родоначальников хард рока , выпущен 12 января 1969 года . Это переиздание на 180 гр. виниловой массе .
Оформление сохранено оригинальное . Звучание понравилось . Масса ровная , не шумит .

Недостатки:
Не серьезные .

Комментарий:
Этот альбом был 8 раз признан платиновым . Очень интересен , как показатель с чего Led Zeppelin начинали . Рекомендую к преобретению как поклонникам , так и интересующимся . Цена Котофото приемлемая .
02.03.2023
Елена

Достоинства:
Первый студийный альбом Led Zeppelin выпущенный Atlantic Records 12 января 1969 года. Изначально альбом собрал негативные отзывы прессы, но имел большой коммерческий успех , поэтому впоследствии был высоко оценён критиками.
ПродюсерДжимми Пейдж . Это издание на 180 гр. виниле . Отличная полиграфия на разворотном конверте - все как в первоисточнике . Запись отличная .

Недостатки:
Не значительные .

Комментарий:
На запись альбома группа истратила 1782 фунтов стерлингов , а собрал в целом около 3.5 миллиона фунтов . Это говорит само за себя . Альбом обязателен в коллекцию , т.к. его выпуск считается днем рождения хеви-метала . Опыт использования 6 месяцев и каждый раз при прослушивании нахожу что-то новое для себя . Однозначно рекомендую .
26.08.2022
Алексей

Достоинства:
Практически как оригинал, звук достойный.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
На мой взгляд самый напористый и хардовый альбом. И я бы включил его а 3- ку лучших!!!
18.06.2021
александр

Достоинства:
Новая, запечатанная пластинка, ровная по горизонтали, лейбл atlantic, Высокое качество записи, европейское издание. Внутренний, бумажный пакет, имеет полиэтиленовую прослойку.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Отличный дебют группы. На тыльной стороне альбома, можно увидеть фотографии участников коллектива и трек - лист. Думается, что led zeppelin, будут слушать во все времена и все народы.
28.01.2020
Валерий

Достоинства:
Классика жанра. Замечательное издание как для подарка, так и для своей коллекции.
.

Недостатки:
Записано хорошо, но немного глуховато, на мой взгляд.

Комментарий:
Очень рад приобретению этой пластинки.


Led Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка - по цене 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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