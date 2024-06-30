Led Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
В наличии
Код товара: 165760
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2 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227966416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Good Times Bad Times, Babe I'm Gonna Leave You, You Shook Me, Dazed And Confused, Your Time Is Gonna Come, Black Mountain Side, Communication Breakdown, I Can't Quit You Baby, How Many More Times
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Led Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Good Times Bad Times
|2:46
|A2
|Babe I'm Gonna Leave You
|6:42
|A3
|You Shook Me
|6:28
|A4
|Dazed And Confused
|6:28
|B1
|Your Time Is Gonna Come
|4:34
|B2
|Black Mountain Side
|2:12
|B3
|Communication Breakdown
|2:30
|B4
|I Can't Quit You Baby
|4:42
|B5
|How Many More Times
|8:27
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227966416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Good Times Bad Times, Babe I'm Gonna Leave You, You Shook Me, Dazed And Confused, Your Time Is Gonna Come, Black Mountain Side, Communication Breakdown, I Can't Quit You Baby, How Many More Times
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Good Times Bad Times
|2:46
|A2
|Babe I'm Gonna Leave You
|6:42
|A3
|You Shook Me
|6:28
|A4
|Dazed And Confused
|6:28
|B1
|Your Time Is Gonna Come
|4:34
|B2
|Black Mountain Side
|2:12
|B3
|Communication Breakdown
|2:30
|B4
|I Can't Quit You Baby
|4:42
|B5
|How Many More Times
|8:27
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin
Достоинства:
Первый альбом родоначальников хард рока , выпущен 12 января 1969 года . Это переиздание на 180 гр. виниловой массе .
Оформление сохранено оригинальное . Звучание понравилось . Масса ровная , не шумит .
Недостатки:
Не серьезные .
Комментарий:
Этот альбом был 8 раз признан платиновым . Очень интересен , как показатель с чего Led Zeppelin начинали . Рекомендую к преобретению как поклонникам , так и интересующимся . Цена Котофото приемлемая .
Достоинства:
Первый студийный альбом Led Zeppelin выпущенный Atlantic Records 12 января 1969 года. Изначально альбом собрал негативные отзывы прессы, но имел большой коммерческий успех , поэтому впоследствии был высоко оценён критиками.
ПродюсерДжимми Пейдж . Это издание на 180 гр. виниле . Отличная полиграфия на разворотном конверте - все как в первоисточнике . Запись отличная .
Недостатки:
Не значительные .
Комментарий:
На запись альбома группа истратила 1782 фунтов стерлингов , а собрал в целом около 3.5 миллиона фунтов . Это говорит само за себя . Альбом обязателен в коллекцию , т.к. его выпуск считается днем рождения хеви-метала . Опыт использования 6 месяцев и каждый раз при прослушивании нахожу что-то новое для себя . Однозначно рекомендую .
Достоинства:
Практически как оригинал, звук достойный.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
На мой взгляд самый напористый и хардовый альбом. И я бы включил его а 3- ку лучших!!!
Достоинства:
Новая, запечатанная пластинка, ровная по горизонтали, лейбл atlantic, Высокое качество записи, европейское издание. Внутренний, бумажный пакет, имеет полиэтиленовую прослойку.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Отличный дебют группы. На тыльной стороне альбома, можно увидеть фотографии участников коллектива и трек - лист. Думается, что led zeppelin, будут слушать во все времена и все народы.
Достоинства:
Классика жанра. Замечательное издание как для подарка, так и для своей коллекции.
.
Недостатки:
Записано хорошо, но немного глуховато, на мой взгляд.
Комментарий:
Очень рад приобретению этой пластинки.
Led Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка - по цене 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Led Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка
Достоинства:
Первый альбом родоначальников хард рока , выпущен 12 января 1969 года . Это переиздание на 180 гр. виниловой массе .
Оформление сохранено оригинальное . Звучание понравилось . Масса ровная , не шумит .
Недостатки:
Не серьезные .
Комментарий:
Этот альбом был 8 раз признан платиновым . Очень интересен , как показатель с чего Led Zeppelin начинали . Рекомендую к преобретению как поклонникам , так и интересующимся . Цена Котофото приемлемая .
Достоинства:
Первый студийный альбом Led Zeppelin выпущенный Atlantic Records 12 января 1969 года. Изначально альбом собрал негативные отзывы прессы, но имел большой коммерческий успех , поэтому впоследствии был высоко оценён критиками.
ПродюсерДжимми Пейдж . Это издание на 180 гр. виниле . Отличная полиграфия на разворотном конверте - все как в первоисточнике . Запись отличная .
Недостатки:
Не значительные .
Комментарий:
На запись альбома группа истратила 1782 фунтов стерлингов , а собрал в целом около 3.5 миллиона фунтов . Это говорит само за себя . Альбом обязателен в коллекцию , т.к. его выпуск считается днем рождения хеви-метала . Опыт использования 6 месяцев и каждый раз при прослушивании нахожу что-то новое для себя . Однозначно рекомендую .
Достоинства:
Практически как оригинал, звук достойный.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
На мой взгляд самый напористый и хардовый альбом. И я бы включил его а 3- ку лучших!!!
Достоинства:
Новая, запечатанная пластинка, ровная по горизонтали, лейбл atlantic, Высокое качество записи, европейское издание. Внутренний, бумажный пакет, имеет полиэтиленовую прослойку.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Отличный дебют группы. На тыльной стороне альбома, можно увидеть фотографии участников коллектива и трек - лист. Думается, что led zeppelin, будут слушать во все времена и все народы.
Достоинства:
Классика жанра. Замечательное издание как для подарка, так и для своей коллекции.
.
Недостатки:
Записано хорошо, но немного глуховато, на мой взгляд.
Комментарий:
Очень рад приобретению этой пластинки.