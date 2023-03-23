Top.Mail.Ru
Led Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Led Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая пластинка

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Led Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая пластинка - фото 1
Led Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая пластинка - фото 2
Led Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая пластинка - фото 3
Led Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая пластинка - фото 4
Led Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая пластинка - фото 5
Led Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая пластинка - фото 6
Led Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая пластинка - фото 7
Led Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая пластинка - фото 8
Led Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.07.2015
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
IN THROUGH THE OUT DOOR
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Led Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая пластинка - фото 1
  • Led Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая пластинка - фото 2
  • Led Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая пластинка - фото 3
  • Led Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая пластинка - фото 4
  • Led Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая пластинка - фото 5
  • Led Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая пластинка - фото 6
  • Led Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая пластинка - фото 7
  • Led Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая пластинка - фото 8
  • Led Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165758
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Led Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая пластинка
4 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция LED ZEPPELIN
filter_none Товар входит в коллекцию LED ZEPPELIN

Коллекция LED ZEPPELIN


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227965747
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.07.2015
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
IN THROUGH THE OUT DOOR
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Led Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая пластинка

Track List

A1In The Evening6:53
A2South Bound Suarez4:13
A3Fool In The Rain6:10
A4Hot Dog3:18
B1Carouselambra10:34
B2All My Love5:53
B3I'm Gonna Crawl5:29



Теги товара: Led Zeppelin, Progressive Rock

Отзывы о товаре Led Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая пластинка

23.03.2023
Олег

Достоинства:
Полностью оригинальное издание от обложки до лейбла пластинки . Качество картона , 180 гр. масса - все на высоком уровне . По звуку нареканий никаких . Продюсер Jimmy Page .

Недостатки:
Не заметил .

Комментарий:
In Through the Out Door — восьмой студийный альбом Led Zeppelin, выпущенный 15 августа 1979 г. Он вышел с шестью разными оформлениями конвертов . Альбом продавался в пакете из светло-коричневой обёрточной бумаги, поэтому покупатели не могли видеть, с каким оформлением им достанется альбом . Обязателен в коллекцию .
19.10.2020
Олег

Достоинства:
Простота заказа и оперативность в его подготовке к получению .

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Первый раз заказывал виниловую пластинку в Санкт-Петербурга с получением на Московском пр. д.3 в ТЦ Адмиралтейский . Буквально на следующий день пришла SMS о возможности получить заказ .
Когда приехал получать , был приятно удивлен отсутствием очереди . В течение трех минут заказ был мной получен .
Спасибо большое за оперативность .



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227965747
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.07.2015
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
IN THROUGH THE OUT DOOR
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1In The Evening6:53
A2South Bound Suarez4:13
A3Fool In The Rain6:10
A4Hot Dog3:18
B1Carouselambra10:34
B2All My Love5:53
B3I'm Gonna Crawl5:29


Теги товара: Led Zeppelin, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
23.03.2023
Олег

Достоинства:
Полностью оригинальное издание от обложки до лейбла пластинки . Качество картона , 180 гр. масса - все на высоком уровне . По звуку нареканий никаких . Продюсер Jimmy Page .

Недостатки:
Не заметил .

Комментарий:
In Through the Out Door — восьмой студийный альбом Led Zeppelin, выпущенный 15 августа 1979 г. Он вышел с шестью разными оформлениями конвертов . Альбом продавался в пакете из светло-коричневой обёрточной бумаги, поэтому покупатели не могли видеть, с каким оформлением им достанется альбом . Обязателен в коллекцию .
19.10.2020
Олег

Достоинства:
Простота заказа и оперативность в его подготовке к получению .

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Первый раз заказывал виниловую пластинку в Санкт-Петербурга с получением на Московском пр. д.3 в ТЦ Адмиралтейский . Буквально на следующий день пришла SMS о возможности получить заказ .
Когда приехал получать , был приятно удивлен отсутствием очереди . В течение трех минут заказ был мной получен .
Спасибо большое за оперативность .


Led Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4670 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...