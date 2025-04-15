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Led Zeppelin - Coda (2015 Reissue) (remastered) (0081227955885) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Led Zeppelin - Coda (2015 Reissue) (remastered) (0081227955885) виниловая пластинка

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Led Zeppelin - Coda (2015 Reissue) (remastered) (0081227955885) виниловая пластинка - фото 1
Led Zeppelin - Coda (2015 Reissue) (remastered) (0081227955885) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
CODA
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Led Zeppelin - Coda (2015 Reissue) (remastered) (0081227955885) виниловая пластинка - фото 1
  • Led Zeppelin - Coda (2015 Reissue) (remastered) (0081227955885) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165752
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Led Zeppelin - Coda (2015 Reissue) (remastered) (0081227955885) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция LED ZEPPELIN
filter_none Товар входит в коллекцию LED ZEPPELIN

Коллекция LED ZEPPELIN


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227955885]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
CODA
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
We’re Gonna Groove, Poor Tom, I Can’t Quit You Baby, Walter’s Walk, Ozone Baby, Darlene, Bonzo’s Montreux, Wearing And Tearing
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Led Zeppelin - Coda (2015 Reissue) (remastered) (0081227955885) виниловая пластинка

Led Zeppelin - Coda (2015 Remaster) [Винил]

Завершите свою коллекцию Led Zeppelin этим исключительным изданием – виниловой пластинкой "Coda" в ремастере 2015 года! Этот альбом, выпущенный в 1982 году после распада группы и трагической смерти Джона Бонэма, является своеобразным эпилогом к их двенадцатилетней карьере. "Coda" – это сборник ранее не издававшегося материала, собранного с различных сессий записи, и представляет собой уникальную возможность взглянуть на скрытые сокровища Led Zeppelin.

Как отметил Джимми Пейдж, гитарист группы, "Coda" был выпущен из-за огромного количества бутлегов, циркулирующих среди поклонников. Группа решила, что если есть такой интерес к неизданному материалу, то стоит выпустить его официально.

Альбом получил широкое признание критиков, которые увидели в нем "мощное прощание" и "чудо компрессии, умело прослеживающее десятилетие Zeppelin с помощью восьми мощных, ранее не издававшихся треков, без лишних излишеств", как отметил Курт Лодер в своей рецензии для Rolling Stone в 1983 году. Альбом получил серебряную сертификацию в Великобритании и платиновый статус в США.

Треклист:

Сторона 1:

  1. We’re Gonna Groove

  2. Poor Tom

  3. I Can’t Quit You Baby

  4. Walter’s Walk

Сторона 2:

  1. Ozone Baby

  2. Darlene

  3. Bonzo’s Montreux

  4. Wearing and Tearing

Не упустите шанс приобрести эту важную часть истории Led Zeppelin в превосходном качестве винила! Это идеальное дополнение к любой коллекции и отличный подарок для поклонников группы.



Теги товара: Led Zeppelin

Отзывы о товаре Led Zeppelin - Coda (2015 Reissue) (remastered) (0081227955885) виниловая пластинка

15.04.2025
Олег

Достоинства:
Переиздание 2015 года . Последний альбом великой группы . Конверт разворотный . Масса тихая . Запись на уровне . Цена выше всяких похвал .

Недостатки:
Все отлично .

Комментарий:
Через два года после того, как группа перестала существовать в результате смерти барабанщика Джона Бонэма вышел этот альбом . Он представляет собой сборник композиций, записанных в разное время . Очень интересен для прослушивания поклонникам .



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227955885]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
CODA
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
We’re Gonna Groove, Poor Tom, I Can’t Quit You Baby, Walter’s Walk, Ozone Baby, Darlene, Bonzo’s Montreux, Wearing And Tearing
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Led Zeppelin - Coda (2015 Remaster) [Винил]

Завершите свою коллекцию Led Zeppelin этим исключительным изданием – виниловой пластинкой "Coda" в ремастере 2015 года! Этот альбом, выпущенный в 1982 году после распада группы и трагической смерти Джона Бонэма, является своеобразным эпилогом к их двенадцатилетней карьере. "Coda" – это сборник ранее не издававшегося материала, собранного с различных сессий записи, и представляет собой уникальную возможность взглянуть на скрытые сокровища Led Zeppelin.

Как отметил Джимми Пейдж, гитарист группы, "Coda" был выпущен из-за огромного количества бутлегов, циркулирующих среди поклонников. Группа решила, что если есть такой интерес к неизданному материалу, то стоит выпустить его официально.

Альбом получил широкое признание критиков, которые увидели в нем "мощное прощание" и "чудо компрессии, умело прослеживающее десятилетие Zeppelin с помощью восьми мощных, ранее не издававшихся треков, без лишних излишеств", как отметил Курт Лодер в своей рецензии для Rolling Stone в 1983 году. Альбом получил серебряную сертификацию в Великобритании и платиновый статус в США.

Треклист:

Сторона 1:

  1. We’re Gonna Groove

  2. Poor Tom

  3. I Can’t Quit You Baby

  4. Walter’s Walk

Сторона 2:

  1. Ozone Baby

  2. Darlene

  3. Bonzo’s Montreux

  4. Wearing and Tearing

Не упустите шанс приобрести эту важную часть истории Led Zeppelin в превосходном качестве винила! Это идеальное дополнение к любой коллекции и отличный подарок для поклонников группы.



Теги товара: Led Zeppelin
Самовывоз
Доставка
Отзывы
15.04.2025
Олег

Достоинства:
Переиздание 2015 года . Последний альбом великой группы . Конверт разворотный . Масса тихая . Запись на уровне . Цена выше всяких похвал .

Недостатки:
Все отлично .

Комментарий:
Через два года после того, как группа перестала существовать в результате смерти барабанщика Джона Бонэма вышел этот альбом . Он представляет собой сборник композиций, записанных в разное время . Очень интересен для прослушивания поклонникам .


Led Zeppelin - Coda (2015 Reissue) (remastered) (0081227955885) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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