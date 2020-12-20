Depeche Mode - 101 (0889853377114) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
101 - LIVE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 138156
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3 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853377114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
101 - LIVE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Pimpf, Behind the Wheel, Strangelove, Something to Do, Blasphemous Rumours, Stripped, Somebody, Things You Said, Black Celebration, Shake the Disease, Please Little Treasure, People Are People, A Question of Time, Never Let Me Down Again, Master and Servant, Just Can't Get Enough, Everything Counts
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Depeche Mode - 101 (0889853377114) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Pimpf
|0:53
|A2
|Behind The Wheel
|5:41
|A3
|Strangelove
|4:42
|A4
|Something To Do
|3:45
|A5
|Blasphemous Rumours
|5:06
|B1
|Stripped
|6:16
|B2
|Somebody
|4:27
|B3
|Things You Said
|4:09
|B4
|Black Celebration
|4:33
|C1
|Shake The Disease
|4:57
|C2
|Pleasure Little Treasure
|4:35
|C3
|People Are People
|4:54
|C4
|A Question Of Time
|4:09
|D1
|Never Let Me Down Again
|6:22
|D2
|Master And Servant
|4:24
|D3
|Just Can't Get Enough
|4:01
|D4
|Everything Counts
|6:07
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853377114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
101 - LIVE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Pimpf, Behind the Wheel, Strangelove, Something to Do, Blasphemous Rumours, Stripped, Somebody, Things You Said, Black Celebration, Shake the Disease, Please Little Treasure, People Are People, A Question of Time, Never Let Me Down Again, Master and Servant, Just Can't Get Enough, Everything Counts
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Pimpf
|0:53
|A2
|Behind The Wheel
|5:41
|A3
|Strangelove
|4:42
|A4
|Something To Do
|3:45
|A5
|Blasphemous Rumours
|5:06
|B1
|Stripped
|6:16
|B2
|Somebody
|4:27
|B3
|Things You Said
|4:09
|B4
|Black Celebration
|4:33
|C1
|Shake The Disease
|4:57
|C2
|Pleasure Little Treasure
|4:35
|C3
|People Are People
|4:54
|C4
|A Question Of Time
|4:09
|D1
|Never Let Me Down Again
|6:22
|D2
|Master And Servant
|4:24
|D3
|Just Can't Get Enough
|4:01
|D4
|Everything Counts
|6:07
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Достоинства:
Купил виниловую пластинку Depeche mode 101 live в КотоФото. Удивлён очень хорошим качеством. Рекомендую данный магазин.
Комментарий:
Хороший магазин. Не первый раз уже сдесь покупаю. Пока доволен.
Depeche Mode - 101 (0889853377114) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3970 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Depeche Mode - 101 (0889853377114) виниловая пластинка
Достоинства:
Купил виниловую пластинку Depeche mode 101 live в КотоФото. Удивлён очень хорошим качеством. Рекомендую данный магазин.
Комментарий:
Хороший магазин. Не первый раз уже сдесь покупаю. Пока доволен.