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Depeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Depeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) виниловая пластинка

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Depeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) виниловая пластинка - фото 1
Depeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) виниловая пластинка - фото 2
Depeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) виниловая пластинка - фото 3
Depeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) виниловая пластинка - фото 4
Depeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) виниловая пластинка - фото 5
Depeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) виниловая пластинка - фото 6
Depeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Going Backwards
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Depeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) виниловая пластинка - фото 1
  • Depeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) виниловая пластинка - фото 2
  • Depeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) виниловая пластинка - фото 3
  • Depeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) виниловая пластинка - фото 4
  • Depeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) виниловая пластинка - фото 5
  • Depeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) виниловая пластинка - фото 6
  • Depeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 151483
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Depeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DEPECHE MODE
filter_none Товар входит в коллекцию DEPECHE MODE

Коллекция DEPECHE MODE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854774615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Going Backwards
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Going Backwards (Chris Liebing Mix), Going Backwards (Solomun Club Remix), Going Backwards (The Belleville Three Deep Bass Dub), Going Backwards (Chris Liebing Burn Slow Mix), Going Backwards (Point Point Remix), You Move (Latroit Remix), Poison Heart (Soulsavers Re-Work)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Depeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) виниловая пластинка

Track List

A1Going Backwards (Chris Liebing Mix)9:08
B1Going Backwards (Solomun Club Remix)7:54
B2Going Backwards (The Belleville Three Deep Bass Dub)5:55
C1Going Backwards (Chris Liebing Burn Slow Mix)7:08
C2Going Backwards (Point Point Remix)4:32
D1You Move (Latroit Remix)4:16
D2Poison Heart (Soulsavers Re-Work)3:40



Теги товара: Depeche Mode, New Wave

Отзывы о товаре Depeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854774615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Going Backwards
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Going Backwards (Chris Liebing Mix), Going Backwards (Solomun Club Remix), Going Backwards (The Belleville Three Deep Bass Dub), Going Backwards (Chris Liebing Burn Slow Mix), Going Backwards (Point Point Remix), You Move (Latroit Remix), Poison Heart (Soulsavers Re-Work)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Going Backwards (Chris Liebing Mix)9:08
B1Going Backwards (Solomun Club Remix)7:54
B2Going Backwards (The Belleville Three Deep Bass Dub)5:55
C1Going Backwards (Chris Liebing Burn Slow Mix)7:08
C2Going Backwards (Point Point Remix)4:32
D1You Move (Latroit Remix)4:16
D2Poison Heart (Soulsavers Re-Work)3:40


Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Depeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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