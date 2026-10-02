Janis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.07.1905
Исполнитель
Janis Joplin
Альбом (сингл)
PEARL
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
В наличии
Код товара: 387727
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3 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886979782518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.07.1905
Исполнитель
Janis Joplin
Альбом (сингл)
PEARL
Жанр
Soul
Трек-лист
Move over, Cry baby, A woman left lonely, Half moon, Buried alive in the blues, My baby, Me and bobby mcgee, Mercedes benz, Trust me, Get it while you can
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Janis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Move Over
|3:40
|A2
|Cry Baby
|3:55
|A3
|A Woman Left Lonely
|3:26
|A4
|Half Moon
|3:50
|A5
|Buried Alive In The Blues
|2:23
|B1
|My Baby
|3:43
|B2
|Me & Bobby McGee
|4:28
|B3
|Mercedes Benz
|1:45
|B4
|Trust Me
|3:14
|B5
|Get It While You Can
|3:22
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886979782518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.07.1905
Исполнитель
Janis Joplin
Альбом (сингл)
PEARL
Жанр
Soul
Трек-лист
Move over, Cry baby, A woman left lonely, Half moon, Buried alive in the blues, My baby, Me and bobby mcgee, Mercedes benz, Trust me, Get it while you can
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Move Over
|3:40
|A2
|Cry Baby
|3:55
|A3
|A Woman Left Lonely
|3:26
|A4
|Half Moon
|3:50
|A5
|Buried Alive In The Blues
|2:23
|B1
|My Baby
|3:43
|B2
|Me & Bobby McGee
|4:28
|B3
|Mercedes Benz
|1:45
|B4
|Trust Me
|3:14
|B5
|Get It While You Can
|3:22
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Janis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка - стоимость товара 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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