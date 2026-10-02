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Janis Joplin - Greatest Hits (0190758195810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Janis Joplin - Greatest Hits (0190758195810) виниловая пластинка

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Janis Joplin - Greatest Hits (0190758195810) виниловая пластинка - фото 1
Janis Joplin - Greatest Hits (0190758195810) виниловая пластинка - фото 2
Janis Joplin - Greatest Hits (0190758195810) виниловая пластинка - фото 3
Janis Joplin - Greatest Hits (0190758195810) виниловая пластинка - фото 4
Janis Joplin - Greatest Hits (0190758195810) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Janis Joplin
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Janis Joplin - Greatest Hits (0190758195810) виниловая пластинка - фото 1
  • Janis Joplin - Greatest Hits (0190758195810) виниловая пластинка - фото 2
  • Janis Joplin - Greatest Hits (0190758195810) виниловая пластинка - фото 3
  • Janis Joplin - Greatest Hits (0190758195810) виниловая пластинка - фото 4
  • Janis Joplin - Greatest Hits (0190758195810) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165730
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Janis Joplin - Greatest Hits (0190758195810) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JOPLIN, JANIS
filter_none Товар входит в коллекцию JOPLIN, JANIS

Коллекция JOPLIN, JANIS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758195810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Janis Joplin
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Piece of My Heart, Summertime, Try (Just a Little Bit Harder), Cry Baby, Me and Bobby McGee, Down on Me, Get It While You Can, Bye, Bye Baby, Move Over, Ball and Chain
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Janis Joplin - Greatest Hits (0190758195810) виниловая пластинка

Track List

A1Big Brother & The Holding Company – Piece Of My Heart4:19
A2Big Brother & The Holding Company – Summertime4:01
A3Kozmic Blues Band – Try (Just A Little Bit Harder)4:02
A4Full Tilt Boogie Band – Cry Baby3:57
A5Full Tilt Boogie Band – Me And Bobby McGee4:30
B1Big Brother & The Holding Company – Down On Me3:07
B2Full Tilt Boogie Band – Get It While You Can3:24
B3Big Brother & The Holding Company – Bye, Bye Baby2:36
B4Full Tilt Boogie Band – Move Over3:40
B5Full Tilt Boogie Band – Ball And Chain8:01

Отзывы о товаре Janis Joplin - Greatest Hits (0190758195810) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758195810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Janis Joplin
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Piece of My Heart, Summertime, Try (Just a Little Bit Harder), Cry Baby, Me and Bobby McGee, Down on Me, Get It While You Can, Bye, Bye Baby, Move Over, Ball and Chain
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Big Brother & The Holding Company – Piece Of My Heart4:19
A2Big Brother & The Holding Company – Summertime4:01
A3Kozmic Blues Band – Try (Just A Little Bit Harder)4:02
A4Full Tilt Boogie Band – Cry Baby3:57
A5Full Tilt Boogie Band – Me And Bobby McGee4:30
B1Big Brother & The Holding Company – Down On Me3:07
B2Full Tilt Boogie Band – Get It While You Can3:24
B3Big Brother & The Holding Company – Bye, Bye Baby2:36
B4Full Tilt Boogie Band – Move Over3:40
B5Full Tilt Boogie Band – Ball And Chain8:01
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Janis Joplin - Greatest Hits (0190758195810) виниловая пластинка - стоимость товара 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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