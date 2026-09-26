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Joni Mitchell - Court and Spark (0081227986186) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joni Mitchell - Court and Spark (0081227986186) виниловая пластинка

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Joni Mitchell - Court and Spark (0081227986186) виниловая пластинка - фото 1
Joni Mitchell - Court and Spark (0081227986186) виниловая пластинка - фото 2
Joni Mitchell - Court and Spark (0081227986186) виниловая пластинка - фото 3
Joni Mitchell - Court and Spark (0081227986186) виниловая пластинка - фото 4
Joni Mitchell - Court and Spark (0081227986186) виниловая пластинка - фото 5
Joni Mitchell - Court and Spark (0081227986186) виниловая пластинка - фото 6
Joni Mitchell - Court and Spark (0081227986186) виниловая пластинка - фото 7
Joni Mitchell - Court and Spark (0081227986186) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
COURT AND SPARK
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joni Mitchell - Court and Spark (0081227986186) виниловая пластинка - фото 1
  • Joni Mitchell - Court and Spark (0081227986186) виниловая пластинка - фото 2
  • Joni Mitchell - Court and Spark (0081227986186) виниловая пластинка - фото 3
  • Joni Mitchell - Court and Spark (0081227986186) виниловая пластинка - фото 4
  • Joni Mitchell - Court and Spark (0081227986186) виниловая пластинка - фото 5
  • Joni Mitchell - Court and Spark (0081227986186) виниловая пластинка - фото 6
  • Joni Mitchell - Court and Spark (0081227986186) виниловая пластинка - фото 7
  • Joni Mitchell - Court and Spark (0081227986186) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 138589
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Коллекция MITCHELL, JONI
filter_none Товар входит в коллекцию MITCHELL, JONI

Коллекция MITCHELL, JONI


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227986186]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
COURT AND SPARK
Жанр
Jazz
Трек-лист
Court And Spark, H, Free Man In Paris, People's Parties, The Same Situation, Car On A Hill, Down To You, Just Like This Train, Raised On Robbery, Trouble Child, Twisted
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joni Mitchell - Court and Spark (0081227986186) виниловая пластинка

Track List

A1Court And Spark
A2Help Me
A3Free Man In Paris
A4People's Parties
A5The Same Situation
B1Car On A Hill
B2Down To You
B3Just Like This Train
B4Raised On Robbery
B5Trouble Child
B6Twisted

Отзывы о товаре Joni Mitchell - Court and Spark (0081227986186) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227986186]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
COURT AND SPARK
Жанр
Jazz
Трек-лист
Court And Spark, H, Free Man In Paris, People's Parties, The Same Situation, Car On A Hill, Down To You, Just Like This Train, Raised On Robbery, Trouble Child, Twisted
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Court And Spark
A2Help Me
A3Free Man In Paris
A4People's Parties
A5The Same Situation
B1Car On A Hill
B2Down To You
B3Just Like This Train
B4Raised On Robbery
B5Trouble Child
B6Twisted
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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