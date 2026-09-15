Frank Turner - No Man's Land (coloured) (0602577878466) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Frank Turner
Альбом (сингл)
No Mans Land
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб.
В наличии
Код товара: 647275
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2 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602577878466]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Frank Turner
Альбом (сингл)
No Mans Land
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Jinny Binghams Ghost, Sister Rosetta, I Believed You, William Blake, Nica, A Perfect Wife, Silent Key, Eye Of The Day, The Death Of Dora Hand, The Graveyard Of The Outcast Dead, The Lioness, The Hymn Of Kassiani, Rescue Annie, Rosemary Jane
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Frank Turner - No Man's Land (coloured) (0602577878466) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Jinny Binghams Ghost, Sister Rosetta, I Believed You, William Blake, Nica, A Perfect Wife, Silent Key, Eye Of The Day, The Death Of Dora Hand, The Graveyard Of The Outcast Dead, The Lioness, The Hymn Of Kassiani, Rescue Annie, Rosemary Jane
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602577878466]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Frank Turner
Альбом (сингл)
No Mans Land
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Jinny Binghams Ghost, Sister Rosetta, I Believed You, William Blake, Nica, A Perfect Wife, Silent Key, Eye Of The Day, The Death Of Dora Hand, The Graveyard Of The Outcast Dead, The Lioness, The Hymn Of Kassiani, Rescue Annie, Rosemary Jane
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Jinny Binghams Ghost, Sister Rosetta, I Believed You, William Blake, Nica, A Perfect Wife, Silent Key, Eye Of The Day, The Death Of Dora Hand, The Graveyard Of The Outcast Dead, The Lioness, The Hymn Of Kassiani, Rescue Annie, Rosemary Jane
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Frank Turner - No Man's Land (coloured) (0602577878466) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2720 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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