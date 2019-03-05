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System Of A Down - Toxicity (0190758655918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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System Of A Down - Toxicity (0190758655918) виниловая пластинка

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System Of A Down - Toxicity (0190758655918) виниловая пластинка - фото 1
System Of A Down - Toxicity (0190758655918) виниловая пластинка - фото 2
System Of A Down - Toxicity (0190758655918) виниловая пластинка - фото 3
System Of A Down - Toxicity (0190758655918) виниловая пластинка - фото 4
System Of A Down - Toxicity (0190758655918) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SYSTEM OF A DOWN
Альбом (сингл)
TOXICITY
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • System Of A Down - Toxicity (0190758655918) виниловая пластинка - фото 1
  • System Of A Down - Toxicity (0190758655918) виниловая пластинка - фото 2
  • System Of A Down - Toxicity (0190758655918) виниловая пластинка - фото 3
  • System Of A Down - Toxicity (0190758655918) виниловая пластинка - фото 4
  • System Of A Down - Toxicity (0190758655918) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 428 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185073
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
System Of A Down - Toxicity (0190758655918) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SYSTEM OF A DOWN
filter_none Товар входит в коллекцию SYSTEM OF A DOWN

Коллекция SYSTEM OF A DOWN


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758655918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SYSTEM OF A DOWN
Альбом (сингл)
TOXICITY
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Prison Song, Needles, Deer Dance, Jet Pilot, X, Chop Suey!, Bounce, Forest, ATWA, Science, Shimmy, Toxicity, Psycho, Aerials
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара System Of A Down - Toxicity (0190758655918) виниловая пластинка

Track List

A1Prison Song3:21
A2Needles3:13
A3Deer Dance2:54
A4Jet Pilot2:06
A5X1:58
A6Chop Suey!3:30
A7Bounce1:54
A8Forest4:00
B1ATWA2:56
B2Science2:42
B3Shimmy1:50
B4Toxicity3:38
B5Psycho3:45
B6Aerials6:11

Отзывы о товаре System Of A Down - Toxicity (0190758655918) виниловая пластинка

05.03.2019
Семён

Достоинства:
Второе издание альбома на виниле. На вид абсолютно такое же как и в 2001 году

Недостатки:
Нет



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758655918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SYSTEM OF A DOWN
Альбом (сингл)
TOXICITY
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Prison Song, Needles, Deer Dance, Jet Pilot, X, Chop Suey!, Bounce, Forest, ATWA, Science, Shimmy, Toxicity, Psycho, Aerials
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание

Track List

A1Prison Song3:21
A2Needles3:13
A3Deer Dance2:54
A4Jet Pilot2:06
A5X1:58
A6Chop Suey!3:30
A7Bounce1:54
A8Forest4:00
B1ATWA2:56
B2Science2:42
B3Shimmy1:50
B4Toxicity3:38
B5Psycho3:45
B6Aerials6:11
Самовывоз
Доставка
Отзывы
05.03.2019
Семён

Достоинства:
Второе издание альбома на виниле. На вид абсолютно такое же как и в 2001 году

Недостатки:
Нет


System Of A Down - Toxicity (0190758655918) виниловая пластинка - по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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