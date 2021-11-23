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Depeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Depeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка

5 Отзывы
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Depeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка - фото 1
Depeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка - фото 2
Depeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка - фото 3
Depeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка - фото 4
Depeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка - фото 5
Depeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка - фото 6
Depeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка - фото 7
Depeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
VIOLATOR
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Depeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка - фото 1
  • Depeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка - фото 2
  • Depeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка - фото 3
  • Depeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка - фото 4
  • Depeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка - фото 5
  • Depeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка - фото 6
  • Depeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка - фото 7
  • Depeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138392
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Depeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DEPECHE MODE
filter_none Товар входит в коллекцию DEPECHE MODE

Коллекция DEPECHE MODE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853367511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
VIOLATOR
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
World In My Eyes, Sweetest Perfection, Personal Jesus, Halo, Waiting For The Night, Enjoy The Silence, Policy Of Truth, Blue Dress, Clean
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Depeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка

Track List

A1World In My Eyes
A2Sweetest Perfection
A3Personal Jesus
A4Halo
A5Waiting For The Night
B1Enjoy The Silence
B2Policy Of Truth
B3Blue Dress
B4Clean



Теги товара: Depeche Mode, New Wave

Отзывы о товаре Depeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка

23.11.2021
Рустем

Достоинства:
Прекрасное переиздание, деликатный мастеринг. Очень достойно звучит. Есть оригинал 1990 года, взял это переиздание к себе также в коллекцию. Рекомендую

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Классический альбом, который понравится кажому.
25.10.2021
Вадим

Достоинства:
Очень приятное звучание диска, диск тяжелый 180 грамм, конверт сделан книжкой, на ощупь будто покрыт резиной. Внутренний конверт антистатический.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Приятно купить со скидкой. Дешевле где-либо.
04.10.2021
Михаил

Достоинства:
Отличное издание-приятно пахнущая краской обложка-бархатная и нежная как кожа,аж страшно руками трогать.Чистая масса без посторонних звуков.И отличная запись.

Комментарий:
Спасибо Котофото!
03.10.2021
Вадим

Достоинства:
Переиздание на высоком уровне. Конверт, как на первопрессе. Звук отличный. Пластинку приятно брать в руки 180 грамм.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Еще диск в коллекцию. Спасибо КОТОФОТО.
29.03.2019
Андрей

Достоинства:
Отличное качество самой массы пластинки и записи. Хорошее переиздание.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Всем поклонникам советую.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853367511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
VIOLATOR
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
World In My Eyes, Sweetest Perfection, Personal Jesus, Halo, Waiting For The Night, Enjoy The Silence, Policy Of Truth, Blue Dress, Clean
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1World In My Eyes
A2Sweetest Perfection
A3Personal Jesus
A4Halo
A5Waiting For The Night
B1Enjoy The Silence
B2Policy Of Truth
B3Blue Dress
B4Clean


Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы
23.11.2021
Рустем

Достоинства:
Прекрасное переиздание, деликатный мастеринг. Очень достойно звучит. Есть оригинал 1990 года, взял это переиздание к себе также в коллекцию. Рекомендую

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Классический альбом, который понравится кажому.
25.10.2021
Вадим

Достоинства:
Очень приятное звучание диска, диск тяжелый 180 грамм, конверт сделан книжкой, на ощупь будто покрыт резиной. Внутренний конверт антистатический.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Приятно купить со скидкой. Дешевле где-либо.
04.10.2021
Михаил

Достоинства:
Отличное издание-приятно пахнущая краской обложка-бархатная и нежная как кожа,аж страшно руками трогать.Чистая масса без посторонних звуков.И отличная запись.

Комментарий:
Спасибо Котофото!
03.10.2021
Вадим

Достоинства:
Переиздание на высоком уровне. Конверт, как на первопрессе. Звук отличный. Пластинку приятно брать в руки 180 грамм.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Еще диск в коллекцию. Спасибо КОТОФОТО.
29.03.2019
Андрей

Достоинства:
Отличное качество самой массы пластинки и записи. Хорошее переиздание.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Всем поклонникам советую.


Depeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка - по цене 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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