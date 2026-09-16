Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075678623233) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
PORTUGAL. THE MAN
Альбом (сингл)
Chris Black Changed My Life
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 711882
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 210 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678623233]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
PORTUGAL. THE MAN
Альбом (сингл)
Chris Black Changed My Life
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Heavy Games II, Grim Generation, Thunderdome [W.T.A.], Dummy, Summer Of Luv, Ghost Town, Time's A Fantasy, Doubt, Plastic Island, Champ, Anxiety: Clarity
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075678623233) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heavy Games II, Grim Generation, Thunderdome [W.T.A.], Dummy, Summer Of Luv, Ghost Town, Time's A Fantasy, Doubt, Plastic Island, Champ, Anxiety: Clarity
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 050 руб.763 руб. в СплитElbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 050 руб.763 руб. в СплитQueen Naija - Missunderstood (coloured) (0602435249414) винилова...
-
В наличииЦена 3 050 руб.763 руб. в СплитChet Baker - I Get Chet (3770024955057) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 080 руб.770 руб. в СплитFrida, Shine (0602557441772) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитGuano Apes - Don't Give Me Names (0198028645911) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитGuano Apes - Walking On A Thin Line (0198028646017) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитFranсoise Hardy - In English (0198028904216) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитFalco - Falco 3 (0198029331318) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитMidnight Oil - Diesel And Dust (0889853391615) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитFleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитBullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (019958425141...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитSlayer - Seasons In The Abyss (0602537467914) виниловая пластинк...
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678623233]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
PORTUGAL. THE MAN
Альбом (сингл)
Chris Black Changed My Life
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Heavy Games II, Grim Generation, Thunderdome [W.T.A.], Dummy, Summer Of Luv, Ghost Town, Time's A Fantasy, Doubt, Plastic Island, Champ, Anxiety: Clarity
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heavy Games II, Grim Generation, Thunderdome [W.T.A.], Dummy, Summer Of Luv, Ghost Town, Time's A Fantasy, Doubt, Plastic Island, Champ, Anxiety: Clarity
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075678623233) виниловая пластинка - стоимость товара 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Portugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075678623233) виниловая пластинка