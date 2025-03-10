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AC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая пластинка

4 Отзывы
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AC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая пластинка - фото 5
AC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая пластинка - фото 6
AC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BACK IN BLACK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая пластинка - фото 5
  • AC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая пластинка - фото 6
  • AC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98474
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
AC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AC/DC
filter_none Товар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BACK IN BLACK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Back in Black, Hells Bells, Shoot The Thrill, Given The Dog Bone, What Do You Do For Money Honey, Rock And Roll Ain't Noise Pollution, Let Me Put My Love Into You, You Shook Me All Night Long, Skake A Leg, Have A Drink On Me
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая пластинка

Track List

A1Hells Bells5:09
A2Shoot To Thrill5:14
A3What Do You Do For Money Honey3:33
A4Givin The Dog A Bone3:30
A5Let Me Put My Love Into You4:12
B1Back In Black4:13
B2You Shook Me All Night Long3:28
B3Have A Drink On Me3:57
B4Shake A Leg4:03
B5Rock And Roll Ain't Noise Pollution4:12



Теги товара: AC/DC

Отзывы о товаре AC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая пластинка

10.03.2025
Олег

Достоинства:
180-ти граммовый диск . Полиграфия достойного качества , тихая масса диска , для новодела достаточно неплохо . Оформление полностью соответствует самому первому изданию

Недостатки:
Внутренние конверты без антистатики .

Комментарий:
Первый альбом, после смерти Бона Скотта с новым вокалистом Брайаном Джонсоном . Самый продаваемый альбом группы AC/DC .
17.05.2024
Алиса

Достоинства:
Отличный звук.
Хорошее оформление.
Достойное переиздание.

Недостатки:
Нет
12.12.2021
Стас

Достоинства:
Отличное звучание, демократичная цена, классика хард рока!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Очень доволен покупкой! Спасибо Котофото!
21.10.2021
Михаил

Достоинства:
Даже не верится,что теперь эта пластинка теперь есть в моей коллекции!Офоррмление на уровне,внутренний конверт с полиграфией,но без антистатики.Звук отличный(моё мнение)-всё на месте.Ноги сами пускаются в пляс!

Комментарий:
Спасибо котофото за адекватную цену и скидки!



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BACK IN BLACK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Back in Black, Hells Bells, Shoot The Thrill, Given The Dog Bone, What Do You Do For Money Honey, Rock And Roll Ain't Noise Pollution, Let Me Put My Love Into You, You Shook Me All Night Long, Skake A Leg, Have A Drink On Me
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Hells Bells5:09
A2Shoot To Thrill5:14
A3What Do You Do For Money Honey3:33
A4Givin The Dog A Bone3:30
A5Let Me Put My Love Into You4:12
B1Back In Black4:13
B2You Shook Me All Night Long3:28
B3Have A Drink On Me3:57
B4Shake A Leg4:03
B5Rock And Roll Ain't Noise Pollution4:12


Теги товара: AC/DC
Самовывоз
Доставка
Отзывы
10.03.2025
Олег

Достоинства:
180-ти граммовый диск . Полиграфия достойного качества , тихая масса диска , для новодела достаточно неплохо . Оформление полностью соответствует самому первому изданию

Недостатки:
Внутренние конверты без антистатики .

Комментарий:
Первый альбом, после смерти Бона Скотта с новым вокалистом Брайаном Джонсоном . Самый продаваемый альбом группы AC/DC .
17.05.2024
Алиса

Достоинства:
Отличный звук.
Хорошее оформление.
Достойное переиздание.

Недостатки:
Нет
12.12.2021
Стас

Достоинства:
Отличное звучание, демократичная цена, классика хард рока!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Очень доволен покупкой! Спасибо Котофото!
21.10.2021
Михаил

Достоинства:
Даже не верится,что теперь эта пластинка теперь есть в моей коллекции!Офоррмление на уровне,внутренний конверт с полиграфией,но без антистатики.Звук отличный(моё мнение)-всё на месте.Ноги сами пускаются в пляс!

Комментарий:
Спасибо котофото за адекватную цену и скидки!


AC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая пластинка - стоимость товара 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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