Elbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Elbow
Альбом (сингл)
Flying Dream 1
Жанр
Post Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб.
В наличии
Код товара: 647303
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3 050 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602435784748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Elbow
Альбом (сингл)
Flying Dream 1
Жанр
Post Rock, Indie Rock
Трек-лист
Flying Dream 1, After The Eclipse, Is It A Bird, Six Words, Calm And Happy, Come On, Blue, The Only Road, Red Sky Radio (Baby Baby Baby), The Seldom Seen Kid, What Am I Without You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка
Новый альбом английской инди рок группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602435784748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Elbow
Альбом (сингл)
Flying Dream 1
Жанр
Post Rock, Indie Rock
Трек-лист
Flying Dream 1, After The Eclipse, Is It A Bird, Six Words, Calm And Happy, Come On, Blue, The Only Road, Red Sky Radio (Baby Baby Baby), The Seldom Seen Kid, What Am I Without You
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Новый альбом английской инди рок группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Elbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка - по цене 3050 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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